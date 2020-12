/FOTOGALERIE/ Koronavirový rok 2020 ukázal evropským spartanům svou další stinnou tvář. Mistrovství Evropy, kterého se účastnili i čtyři členové Olympia Spartan Training Kutná Hora, bylo zrušeno jedenáct hodin před startem elitní vlny.

Olympia Spartan Training v Tenerife. Zleva Michal Pavlík, Martina Pavlíková, Monika Andělová a Jakub Vencl. | Foto: Olympia Spartan Training

Do šampionátu na ostrově Tenerife tak Michal Pavlík, Martina Pavlíková, Jakub Vencl ani Monika Andělová neodstartovali. Co se stalo? Podle všeho neměli pořadatelé jedno důležité povolení. „V oficiálním emailu nám poslali, že dostali tři ze čtyř výjimek a na poslední čekali. V pátek, den před závodem, obdrželi od ministerstva zdravotnictví negativní zprávu. Kompletně postavený závod se tak zrušil. Je to velká chyba španělského Spartana, že závod bez všech povolení zkoušel uspořádat,“ vysvětlil Pavlík.