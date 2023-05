/VIDEO, FOTOGALERIE/ Již pátý ročník golfového Tipsport Czech Ladies Open se uskuteční od 23. do 25. června na hřišti Royal Beroun Golf Clubu. Prize money jednoho ze 30 turnajů světové profesionální série byly letos navýšeny o padesát procent na 300 000 eur. Celkem se na Ladies European Tour 2023, jehož je berounský podnik součástí, hraje o rekordních 35 milionů eur. A budou u toho i krásné a šikovné české hráčky.

Sára Kousková. | Foto: Foto: se souhlasem Ladies European Tour

Česko patří mezi 21 pořadatelských zemí série a letos má také rekordní zastoupení hráček na LET. Hrací karty drží loňské turnajové vítězky Jana Melichová, obhájkyně titulu na Tipsport Czech Ladies Open, a Klára Davidson Spilková po vítězství na KPMG Irish Women´s Open.

Díky historickému prvenství na druhé evropské sérii LET Access má plnou hrací kartu také Sára Kousková a Tereza Melecká. Ta úspěšně zvládla kvalifikační školu ve španělské La Manze, kde také velmi dobře hrála Tereza Koželuhová a uhrála si tzv. částečnou hrací kartu.

Účast na přibližně třech čtvrtinách turnajů zajišťují úspěšné výsledky z roku 2022 Kristýně Napoleaové, zejména je to druhé místo na Aramco Saudi Ladies.

Nejlepší v průběžném pořadí evropského žebříčku Race to Costa del Sol 2023, na 11. místě, je po třech Top 10 umístění za sebou na začátku sezony Klára Davidson Spilková. Ta je spolu se všemi zmíněnými hráčkami přihlášena právě do Berouna, kde by měly startovat zároveň další domácí profesionálky, mezi něž patří Šideri Váňová, Kateřina Vlašínová a Eva Koželuhová, spolu s minimálně nejlepšími čtyřmi českými amatérkami. Jedno hrací místo obdrží také domácí Royal Beroun Golf Club.

Zdroj: Youtube

Ze zahraničních hráček se již ohlásily např. Jihoafričanka Lee-Anne Pace, vítězka jedenácti turnajů LET i žebříčku Order od Merit, třetí hráčka pořadí loňské sezony Johanna Gustavsson ze Švédska i dvě loňské turnajové vítězky, Španělka Ana Pelaez a Angličanka Liz Young. Spolu s nimi například také hvězdy Ladies European Tour – Velšanka Amy Boulden a Nuria Iturrioz ze Španělska. Do Berouna by se měla vrátit Slovinka Pia Babnik, stejně jako zde úspěšné dvě Rakušanky, Christine Wolf a velmi talentovaná mladá Emma Spitz.

Přímé přenosy ze všech tří turnajových dnů vysílá opět O2 TV Sport, který je zároveň těsně před podpisem o vysílání celé série Ladies European Tour na další tři roky, tzn. na 2024-2026. Tento projekt by měl patřit mezi šest největších sportovních projektů O2 TV Sport.

Zdroj: Youtube

Divácké vstupenky lze zakoupit již nyní na ticketportal.cz. Jednodenní vstupenka stojí 100 korun, zatímco třídenní permanentka 200 korun.

Více informací naleznete ZDE.

Klára Davidson Spilková.Zdroj: Foto: se souhlasem Ladies European Tour