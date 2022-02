Welas Triatlák i v roce 2022 bude mít svou základnu v pivovaru Malešov a na závodníky čeká standardní kilometrová nálož. Tedy plavání ve Velkém rybníku o délce 300 metrů, cyklistická část s přibližně necelými kilometry v atmosféře středověkých husitských soubojů kolem Sionu s depem v Malešově. A (nejoblíbenější) běžecká část s délkou 6 kilometrů okolo Hamerského rybníku a přes Bílejov do cíle v pivovaru Malešov. Start závodu je na programu v sobotu 4. června 2022 od 14:30 hodin.

V případě zájmu a ohlasů uvažují organizátoři o zavedení kategorie štafety. Obhajovat vítězství z loňska bude kutnohorský Spartakus Tomáš Tvrdík. Registrace přes email nebo na místě v den závodu.

Samozřejmě že hlavní akcí Clubu deportivo je běžecká Dačického 12. Tady zůstává vše při starém, start hlavního závodu na 12 kilometrů od Barbory v sobotu 13. srpna 2022 v 10:30 hodin. V předvečer se uskuteční charitativní běh pro nadační fond Českého rozhlasu - Světlušku noční Kutnou Horou s následnou hudební produkcí.

Velkou novinkou je registrace do nového závodu, tzv. Halbdáči, na cca 6 kilometrů, který z větší části kopíruje trasu závodu hlavního a umožní zažít běžeckou atmosféru pro méně zdatné borce. Start "D12-půlky" je naplánován bezprostředně po startu hlavního závodu a registrace do obou tras je již možný na www.dacickeho12.cz.

„Na Dáče se organizátoři těší na tzv. hon na Jiřího aneb najde se někdo, kdo porazí několikanásobného vítěze a stálici prvních míst na pódiu u chrámu svaté Barbory Jirku Milera? Velké naděje se opět budou vkládat do domácího Kuby Vrbenského z Olympia Spartan Training KH, který by mohl prolomit klatbu třetího místa ze dvou plynulých ročníků. A velmi zajímavý by mohl také být prestižní souboj o nejrychlejšího Kutnohoráka v cíli,“ uvedl za pořadatele akcí Michal Vavák.

A i třetí akce spolku CD*KH má již přes deset let fixní datum, Štědrodenní výběh na Kaňk v sobotu 24. prosince 2022 v 10 hodin. „Club deportivo děkuje za podporu vedení města Kutné Hory a dalším sponzorům i v tomto roce a bude se těšit na desítky a stovky závodníků na svých závodech v roce 2022,“ přidal Michal Vavák.