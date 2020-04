MICHAELA FRANCOVÁ pracuje jako účetní a pochází z Lomce. Momentálně žije v bytovce v Kutné Hoře se svým přítelem. Ve svých pětadvaceti letech se aktivně věnuje překážkovým závodům a závodí Olympia Spartan Training Kutná Hora. První závod běžela v dubnu roku 2018, kdy bez jakékoliv přípravy zvládla kutnohorský Spartan Sprint.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Upřímně, sama se nedokopu, takže jsem prostě zlenivěla. V týmu se to lépe táhne.

Udržujete se alespoň nějak v kondici?

Moc ne, běhám tak jednou týdně, občas si zacvičím doma a chodím na procházky.

Doporučila byste ostatním nějaký domácí trénink?

Asi to, co každý zvládne bez jakýchkoliv pomůcek, takže kliky, dřepy, sklapovačky a výpady. Nebo naopak jen protažení, i to je pro tělo důležité.

Co vás karanténa naučila?

Asi víc vařit a péct. A také jíst. (smích)

Roušku jste si ušila vlastní nebo jste ji dostala. Případně od koho?

Roušku mi ušila moje starší ségra. Pak máme nově ještě speciální týmové.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Nejvíc se těším, až se člověk setká s lidmi, které po celou dobu neviděl. Na to, až si společně zacvičíme, a budeme moci vyrazit tam, kam budeme chtít, bez nějakého omezení.