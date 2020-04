TOMÁŠ TVRDÍK žije ve svých 34 letech v Kutné Hoře, kde bydlí v řadovce se zahradou společně s manželkou a dvěma dětmi. Živí se jako OSVČ. Od mala jezdil závodně na horských kolech, zkoušel i jiné sporty a aktuálně zůstal u překážkových závodů, kterým se věnuje od roku 2016. Od loňského září začal koketovat s crossfitem. Momentálně hájí barvy Sweep sport a TvůjGym Kolín.

Omezila vám karanténa nějakým způsobem sportovní život?

Jelikož se stále může ven do přírody, kde člověk může dělat víceméně cokoliv, tedy jakoukoliv fyzickou aktivitu, kterou lze považovat za trénink, a to jak na OCR (překážkové závody), tak na crossfit, tak je pro mě nejvíce omezující zavřený TvůjGym. Je to překážka zejména v otázce některých specifických tréninků a tréninků techniky, na které je třeba vybavení, které doma člověk nemá a v přírodě ho nenajde. Takže určité omezení to je, ale ne zásadní.

Jak se udržujete v kondici?

Snažím se využívat možnosti, které v okolí jsou. Chodím běhat, jezdím na kole, posiluji s vlastní vahou a občas si doma nebo na zahrádce zacvičím nějaký workout. Trenéři z TvůjGym připravují na každý den workout, který lze odcvičit i doma, takže od nich čerpám inspiraci.

Doporučil byste ostatním nějaký domácí trénink?

Toto je hrozně široké téma. Běžte do přírody, dokud můžete a proložte si procházku nebo běh základními cviky s vlastní vahou, jako jsou kliky, dřepy, angličáky, plank nebo se někde pověste na nějakou vět – bez lana se smyčkou. (smích) Pokud ven nechcete nebo nemůžete, inspirujte se workouty, které připravují zkušení trenéři a dejte si do těla doma, jen si k tomu pořádně vyvětrejte. Facebook je nyní plný inspirace na domácí cvičení.

Co vás karanténa naučila?

Trávit více času s dětmi a nejít pak hledat strom, na který pověsím to lano se smyčkou. (smích) Jinak nevím, zda konkrétně karanténa mě něco naučila, ale celá ta situace nám jasně ukazuje, jak moc je to, co považujeme za samozřejmé, křehké a jak lehce o to můžeme přijít.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Roušku mi ušila má milovaná manželka. (smích)

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Těším se, že se budu moci opět normálně potkávat s přáteli a rodinou. A z hlediska sportu, že opět budou otevřená má oblíbená sportoviště a já nebudu muset improvizovat v domácích nebo přírodních podmínkách.