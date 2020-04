MIROSLAV PROCHÁZKA ve svých osmatřiceti letech žije v bytě v Kutné Hoře se svou manželkou a čtyřmi dětmi. Živí se jako učitel prvního stupně na Základní škole Žehušice. Je také trenérem Fitstudia JB a STG Kutná Hora. Koučem funkčního tréninku je více jak pět let. Přes osm let se věnuje Walkingu a Alpinningu. Spartanským trenérem je tři roky.

Omezila vám karanténa hodně sportovní život?

Maximálně. Cvičil jsem šestkrát týdně, někdy i dvoufázově – posilovna, běh, moje lekce ve Fitstudio JB. Z toho všeho můžu teď akorát běhat.

Jak se udržujete v kondici?

Pravidelně běhám a posiluji s vlastní vahou. Teď už opatření dovolila alespoň venkovní workoutové hřiště.

Doporučil byste čtenářům nějaký trénink?

Za mě určitě je skvělý H.I.I.T., ze kterého nejčastěji využívám Tabatu. Každý si ji může sestavit ze známých cviků v různých intervalech. A kdo má prostor a případně pomůcky, může si připravit doma i kruhový trénink.

Co vás karanténa naučila?

Nechci, aby to znělo jako klišé, ale určitě vážit si všedních dní. Jak mi teď chybí!

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal. Případně od koho?

Jednu roušku jsem dostal od své švagrové, druhou od sousedky, třetí od kolegyně z práce.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Do školy na své žáky, do posilovny, na své lekce a hlavně na lidi ve Fistudio JB. Já snad budu cvičit třikrát denně, až to dovolí. (smích)