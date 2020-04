BARBORA NOVÁKOVÁ tancuje závodně společně s Timofejem Bušujevem v MZ Dance Team Praha a reprezentuje Taneční školu Novákovi Kutná Hora. Její rodiče jsou vedoucími v klubu a na tréninky chodila už od mala. S tanečním partnerem začala tančit v šesti letech. Dnes jí je devatenáct let a stále studuje. Momentálně žije v Kutné Hoře se sestrou, rodiči a dědou v rodinném domě se zahradou.

Omezila vám karanténa sportovní život?

Je to celkem velká změna. Byla jsem zvyklá strávit na parketě nejméně tři hodiny denně, tudíž mám o dost méně pohybu než normálně. K trénování sportovního tance je potřeba více prostoru, takže i z tohoto hlediska je to obtížné, ne všechny taneční variace se totiž dají trénovat třeba v obýváku. (smích) Mám ale velkou výhodu v tom, že mám k dispozici taneční sál doma, takže se snažím trénovat a udržovat si kondici sama. Dalším problémem je fakt, že jsme zvyklí trénovat v páru a to je v této situaci také nemožné.

Udržujete se nějak jinak v kondici, než jen tancem?

Doma si trénuji sama nebo posiluji. Také naši trenéři nám prostřednictvím sociálních sítí posílají různá posilovací nebo taneční cvičení, která můžeme provádět i doma, a která nás udržují v kondici.

Jaký domácí trénink byste doporučila všem?

Vzhledem k tomu, že jsme všichni zavření doma a nehýbeme se, je určitě důležité si alespoň třikrát nebo čtyřikrát do týdne zacvičit. Na internetu se dá vyhledat i několik způsobů, jak cvičit doma a ani vám to nezabere tolik času.

Co vás karanténa naučila?

Naučila mě vážit si více našeho zdraví.

Roušku jste si ušila vlastní nebo jste ji dostala. Případně od koho?

Roušku jsem sehnala od kamarádky.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Nejvíce se asi těším na to, až se opět sejdu s mými přáteli, ale hlavně, až zase budu moct vkročit na taneční parket.