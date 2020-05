MICHAL PAVLÍK pracuje jako sportovní redaktor Kutnohorského deníku a také mediálně zastupuje český futsal. Od mala hrál závodně fotbal, ale od roku 2015 se naplno věnuje závodům Spartan. Momentálně je ve svých třiceti letech také předsedou sportovního klubu Olympia Spartan Training Kutná Hora, který založil v roce 2017 a jehož barvy na závodech reprezentuje. Žije se svou manželkou v bytě na kutnohorském Žižkově.

Omezila vám karanténa nějak sportovní život?

Ano, po pracovní i sportovní stránce. V Deníku píšu o různých tématech, jen ne o aktuálních zápasech, protože se nehrají. Skoro není o čem psát. Nyní by bylo fotbalové jaro v plném proudu. Ve futsalu sezona předčasně skončila, tam se také nic neděje. A co se týká sportu, nemáme žádné závody. Můžeme jenom běhat a trénovat překážky, i když jednu dobu jsme také měli hřiště na Olympii zavřené.

Pomocí jakých cviků se udržujete v kondici?

Běhám tréninky napsané dle svého trenéra a každý den už od prvního ledna letošního roku dělám třicet angličáků. Mám rád i aplikaci na kompenzační cviky, střed těla a břišáky.

Máte tip na domácí trénink, který byste doporučil všem?

Jasně, dejte si denně třicet angličáků. Budete se cítit den ode dne lépe. Jinak doporučuji posilovat střed těla a hlavně se jakkoliv hýbat. Procházka v přírodě, běh nebo kolo by mělo být standardně, nejen během pandemie. (smích)

Co vás karanténa naučila?

Určitě mě naučila šetřit. (smích) Obecně mi ukázala spousty věcí, ze kterých jsem měl v životě obavy, a teď je díky pandemii nemám. Člověk si zkrátka poradit, i když je nejhůř. Hodně mě tohle období posílilo. Dost jsem se také naučil od svého švagra v Karviné, co se týká řemesel. Čistá hlava je nejvíc.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Šít odmítám, to mě nebavilo ani na základní škole. (smích) Mám ale velice šikovnou babičku, která ušila asi stovky roušek. Jen my jich máme doma s Marťou od ní snad dvacet. A také jsme si nechali vyrobit týmové – Olympia Spartan Training. To bude jednou cenná památka na tuto dobu.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Velmi se těším na závody a na naše kamarády, které potkáváme jen na Spartanech. Ať už jsou z Čech, Slovenska, Maďarska, Polska nebo Rakouska. Tajně doufám, že vyjde zářijové mistrovství Evropy Spartan v naší nejoblíbenější destinaci – v rakouském Oberndorfu, což jsou fantastické Tyrolské Alpy. Cestování nám sice chybí dost, ale v srpnu se třeba moc těším na soustředění na Brádlerových boudách v Krkonoších. Taky se těším na brzká rodinná setkání.