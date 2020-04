JAROSLAV PRUŠINOVSKÝ je šestatřicetiletý basketbalista Kutné Hory. Se svým oblíbeným sportem začal v osmi letech. Celou svou kariéru s výjimkou hostování strávil v Sokole a sám je zvědavý, jak dlouho ještě vydrží aktivně hrát. Momentálně pracuje z domova jako projektový manažer a žije v Kutné Hoře s celou svou rodinou. Během karantény se snaží střídat pobyt v bytě s časem strávený na zahrádce.

Omezila vám karanténa hodně sportovní život?

My jsme asi jako jedni z mála oddílů zvládli odehrát kompletní sezonu. Po sezoně jsme tedy již jen lehce trénovali a já se věnoval ještě tenisu, který musím v tuto chvíli oželet.

Udržujete se během karantény v kondici?

Pokud počasí dovolí, nasadíme s dětmi roušky a jdeme se projít nebo projet na kole. Moc možností v této době není.

Jaký domácí trénink byste doporučil všem?

Doma se snažím posílit břišní svaly, které v průběhu sezony zanedbávám. Ale donutit se k tomu je pro mě náročné. (smích)

Co vás karanténa naučila?

Vážit si věcí, které pro nás do této doby byly samozřejmé. Pouhý pobyt venku bez roušky, zasportovat si s přáteli a zajít si potom třeba na pivo.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal. Případně od koho?

Roušku mně i mým blízkým ušila přítelkyně, která je v tomto, na rozdíl ode mě, velmi zručná.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Na návrat do normálního života. Jak v pracovní, tak i soukromé rovině. Těch omezení je v současné době opravdu hodně. Myslím, že mnoho z nás bude na některé věci nahlížet jinak než doposud, ale věřím, že se vše brzy vrátí do normálu!