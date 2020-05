VERONIKA MUCHOVÁ je milovnice pohybu a výborná trenérka. Přes osm let se věnuje kondičním tréninkům ve svém Wild Gymu. Jednu dobu závodila i na silničním kole a před půl rokem se začala věnovat Crossfitu v BartschaTeamu v kolínském fitku TvůjGym. Ve svých dvaatřiceti letech žije se svým devítiletým synem v domě se zahradou na Klukách. Pracuje jako trenérka a školní asistentka na Kamenné stezce v Kutné Hoře.

Omezila vám karanténa hodně sportovní život?

Díky tomu, že mám spoustu vlastního vybavení, mohla jsem trénovat skoro bez omezení doma. Ale myslím, že se většina sportovců shodne, že doma to není ono. Krom toho, že odbíhám během tréninku pomoc s něčím synovi, mi chybí to, kvůli čemu se také chodí do tělocvičny – lidi. (smích)

Pomocí jakých cviků se udržujete v kondici?

Cvičím především crossfitové tréninky anebo svoje kondiční. Crossfit je ucelený tréninkový program, který využívá prvky vzpírání, gymnastiky, atletiky, a to ve vysokých intenzitách. Pokud jde o konkrétní cviky, tak v mém tréninku bude určitě dřep, mrtvý tah, kliky, výpady, přeskoky přes švihadlo, výskoky na bednu, cviky s velkou osou a milion dalších.

Máte tip na domácí trénink, který byste doporučil všem?

Ne. (smích) Doporučit něco všem určitě nejde. Pro mě je jasná volba prokonzultovat svůj tréninkový záměr vždy se zkušeným trenérem. Karanténa zavřela sportovce doma. Ale myslím si, že většina jich je v kontaktu se svým trenérem a od něj vědí, co a jak.

Co vás karanténa naučila?

Určitě mi ukázala, že vždy může být ještě hůř, než už je. (smích) Ale i to, že i v těžkých časech vznikají krásné věci. Naučila mě trochu zpomalit a uvědomit si, že spousta věcí není důležitých.

Roušku jste si ušila vlastní nebo jste ji dostala? Případně od koho?

U nás roušky šily babičky a šlo jim to skvěle. A i naše obec roušky rozdávala.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Na lidi z Wild Gymu a na svoje tréninky v TvůjGym. Od pondělí se už zase může trénovat v malých skupinkách a já si to neskutečně užívám. Taky se moc těším na své žáky první třídy Základní školy Kamenná stezka, kde pomáhám jako asistentka.