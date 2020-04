JOSEF SALÁK se ve svých třiatřiceti letech živí jako OSVČ a trenér. Žije v kutnohorském bytě s přítelkyní Danou a aktivně hraje házenou za kutnohorskou Spartu. Svému oblíbenému sportu se věnuje celý život.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Jako trenérovi mladších žáků hodně. Zkoušíme tréninky přes messenger, ale není to ono. Já na ty internety nejsem, mám rád osobní kontakt. Za muže jsem teď moc nehrál, protože jsem dlouhodobě zraněný. Spíš to jde do chronické fáze, kdy ani dlouhodobý odpočinek moc nepomáhá. Ale chybí mi parta a děti.

Udržujete se nějak v kondici?

Pracuji z domu a nechci celý den jen sedět za počítačem. Naštěstí máme s přítelkyní psa, se kterým chodíme do lesa, takže tam je prostor pro cvičení, ale jen na nezbytně nutnou dobu. Zkoušel jsem běhat v lyžařské pokrývce pusy, abych si nasimuloval vysokohorské podmínky. Zkouším si takhle ztížit různá cvičení. Je to samozřejmě jiná rouška, než nosím mezi lidi. A schody do třetího patra, kde bydlím, vybíhám různými styly běhu. Doma pak cvičím kliky, dřepy atd. S přítelkyní jsme si dokonce dali trénink tance online. Protahuji se. A jako házenkářský dobrovolník jezdím pro zdravotní materiál do Benešova, kde skládám a nakládám krabice. Už se mě ptali, proč si jich beru tak moc. Nejsou těžké, ale objemné, tak říkám, že posiluji. (smích) A jezdím našim pro nákupy, snažím se, abych nosil velkou váhu.

Doporučil byste ostatním nějaký domácí trénink?

Jakýkoliv pohyb je lepší než nic. Ono i domácí práce jsou pohyb, třeba takové vytírání podlahy rukou je dobrý plank atd. A od tohoto pondělí jsem nám udělal trénink na míru, aby to mělo hlavu a patu. Budu ho měnit podle potřeby. Každý si musí vyzkoušet, co mu vyhovuje. A já jsem z kolektivního sportu, nám prostě ta parta chybí, a ničím ji nenahradíme.

Co vás karanténa naučila?

Smát se, teda já se smál vždycky, ale víc se snažím udržet si veselou mysl a neřešit voloviny. Zkoušel jsem šít a ušil jsem si roušku, ale nic moc. Ledničku jsem celou vymyl. Opravil pár kabelů. Piluji samostudium na trenéra. Určitě mě tato situace učí být tady víc pro druhé, a že sport není vše. Na druhou stranu my sportovci jsme na ty krize lépe připravení. Učím se být introvertem a poznávat vnitřní svět. Tolik volného času pro sebe, to neznám. Jo a přítelkyně, ta je nadšená, že mě má tolik doma.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Oboje, jezdil jsem s materiálem na roušky, aby mohly holky šít, takže jsem si doma jednu „růčo“ spíchnul. A dostal jsem jednu od bratrovy bývalé manželky, která ušila pro celou naši rodinu. Za to jí děkuji.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Těším se na partu a na děti. Určitě to spolu rozebereme. Vím, že některé děti přímo pomáhají, takže si moc rád vyslechnu jejich příběhy. S chlapy to vezmeme pozitivně a uděláme rozlučku sezony, přece jen, po anulování výsledků, jsme všichni první. A hlavně, vytáhneme si nějaký ten kulatý nesmysl a půjdeme si zahrát.