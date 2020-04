ONDŘEJ ŠIMŮNEK je sedmadvacetiletý házenkář z Kutné Hory. Sportovně vyrůstal na žižkovském hřišti v Tyršově ulici, odkud se postupně přesunul do Dukly. Házené se věnoval od pěti let a v sedmnácti se přemístil do Prahy, kde hraje již jedenáctou sezonu. Nyní ve svých sedmadvaceti letech žije v pražských Dejvicích a pracuje na Českém svazu házené. V době koronavirové pandemie si práci přizpůsobil a zvládá ji z pohodlí svého bytu, ve kterém zvládá vládní opatření společně se svou přítelkyní.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Pandemie COVID-19 velmi neblaze ovlivnila závěr letošní sezony na všech frontách, kde naše družstvo působí, a sice extraligu mužů, kde jsme byli na konci základní části na dobré pozici do play off, Český pohár, kde jsme měli nastoupit do finále, a také čtvrtfinále evropského poháru Challenge Cup.

Pomocí jakých cvičení se udržujete v kondici?

Během povinné přestávky se snažím fungovat tak, abych své tělo zaměstnal co nejvíce a zároveň nemusel přijít do kontaktu a zvyšovat tak pro všechny bezpečnostní rizika. Jedná se u mě o kombinaci bruslí a běhu v okolní zeleni. Z Dejvic to mám pochopitelně nejblíže do Stromovky. Vše kombinuji s domácím cvičením, kdy využívám zejména silová cvičení s vlastní vahou a velkým důrazem na posilování středu těla.

Máte tip na domácí trénink, který byste doporučil všem?

V tomto období je podle mého názoru vhodné pracovat na partiích a oblastech, na které v plném tréninkovém zatížení není prostor, tedy protahování, mobilizace a již zmíněný střed těla, tedy břišní a zádové svalstvo.

Co vás karanténa naučila?

Naučila mě zpomalit životní tempo, na což ve standardním procesu práce – trénink nelze pomyslet. Naučila mě efektivněji pracovat z domu, kde je nutno vyčlenit si čas a myšlenky na jednotlivé aktivity, tedy práce, vaření, cvičení, odpočinek.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal. Případně od koho?

Největší zásobu jsem dostal od mamky, která je svým nejbližším ušila.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Až bude možné se bez starostí setkávat se svými blízkými, rodinou a přáteli. Na návrat do normálního pracovního a tréninkového procesu.