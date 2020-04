PETR POLÍVKA je devětadvacetiletý Kutnohorák, který pracuje v Chrudimi jako programátor. Žije v řadovém domě se zahradou společně se svými rodiči. Házenou hraje za Spartu Kutná Hora, ale dříve také závodně tancoval. Házené se věnuje ale od malička, táta i děda byli házenkáři. Sám s házenou začal, když poprvé udržel míč v ruce. Někdy kolem pátého roku. Tanec si zamiloval natolik, že si dal od házené na pět let pauzu a naplno se věnoval tomuto sportu. Když před dvěma lety skončil s taneční kariérou, tak se vrátil zpět k házené.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Nejvíce mě mrzí, že nám sezona skončila po třech odehraných zápasech jarní části a na trénink se ještě asi nějakou dobu nedostaneme. Moje sportovní aktivita se tedy kvůli omezení přesunula na individuální činnosti. Na druhou stranu stíhám pohybové aktivity, na které bych v normálním režimu neměl čas.

Prozraďte mi, jak se udržujete v kondici?

Momentálně chodím téměř každý den běhat do přírody, abych se aspoň na nějakou dobu dostal z domu na čerstvý vzduch a udržel se v kondici. Obvykle k tomu přidám ještě nějaké cvičení s vlastní váhou. Snažím se také vyřešit můj dlouhodobější problém s ramenem pomocí protahovacích cviků.

Doporučil byste ostatním nějaký domácí trénink?

Určitě bych doporučil hlavně pohyb! Formu pohybu bych už nechal na každém individuálně. Každý by měl dělat to, co ho baví. Nabízí se cvičení s vlastní váhou, běhání, cyklistka atd. Spoustu inspirace se dá také načerpat na internetu.

Co vás karanténa naučila?

Karanténa mě naučila více si vážit přátel, týmu, do kterého patřím a lidí, kteří se starají o sportovní kluby a různé sportovní i nesportovní akce. Ukázala mi, jak by to mohlo vypadat, kdyby nic z toho nefungovalo.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Rouškami jsem zásobován od svých příbuzných. Od mamky používám roušku na procházky do přírody, nebo když je potřeba nakoupit. Od tety jsem zase vybaven rouškami na běhání. Sám jsem roušku ušít radši nezkoušel, pravděpodobně by to nedopadlo dobře.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Nejvíce se těším na házenou, fotbal, tanec a nějaký ten dobrý točený nápoj s přáteli.