JIŘÍ PETRÁSEK je dvaadvacetiletý student z Uhlířských Janovic, kde živě v domě se zahradou společně s rodiči. Aktivně hraje za A tým FBC Kutná Hora. Florbalovou kariéru začal právě v tomto v klubu v polovině sezony 2012/13 za starší žáky.

Omezila vám karanténa nějak sportovní život?

Pro mě to velký zásah do sportovního života moc nebyl. Sezona A týmu bohužel skončila brzy, protože jsme se neprobojovali do play up. Pro mě se v tu chvíli stalo velkou prioritou studium vysoké školy.

Jak se udržujete v kondici?

V tuto chvíli pro mě kondice už není tak důležitá. V současné chvíli se jen protahuji a provádím cvičení na záda.

Jaký domácí trénink byste doporučil ostatním?

Rozhodně doporučuji se aspoň ráno trochu protáhnout. Pokud pracujete nebo studujete z domova, nezapomeňte občas vstát od stolu a projděte se.

Co vás karanténa naučila?

Karanténa mi ukázala to, že jsem společenský člověk a brzy mi chyběl kontakt s kamarády, spoluhráči a spolužáky. Najednou si člověk všeho více váží a myslím si, že nám to aspoň tímhle způsobem může pomoci. Mimo jiné mě karanténa zahnala také k plotně nebo na zahradu.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal. Případně od koho?

Roušku jsem dostal, nejen od rodičů, ale také od babičky. Všichni se snaží s mimořádnou krizí nějak vypořádat.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Velice se těším na znovushledání se svými kamarády a spoluhráči. Člověk s nimi může „vypnout mozek“ a hodit své problémy aspoň na chvíli za hlavu.