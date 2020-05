DANIEL BRUNCLÍK je ve svých dvaatřiceti letech profesionálním zápasníkem MMA. Zároveň pracuje u Speciální pořádkové jednotky u Policie ČR v Praze. Se svou manželkou a dvěma dětmi žije v hlízovské bytovce se zahradou. Momentálně reprezentuje Cagewarriors Říčany a X gym Praha. MMA se věnuje více jak deset let.

Omezila vám karanténa sportovní život?

Částečně samozřejmě omezila. Chybí kontakt v tělocvičně se sparing partnery. To bohužel ničím nejde nahradit a v MMA je to dost důležité. Ale podmínky máme všichni stejné, a tak se člověk nesmí vymlouvat a dělat vše, co mu možnosti dovolí. Já naštěstí mám silovou fázi, kterou mám vždy po zápase, který jsem naštěstí stihl týden před tím, než byly všechny akce zakázány.

Pomocí jakých cviků se udržujete v kondici?

Mám celkem dobré cvičební zázemí doma, pro silovou a fyzickou přípravu. Hrazda, velká osa, kotouče v celkový hmotnosti 200 kilogramů, boxovací pytel, TRX, expandéry, činky nebo přírodu na výběh. Takže buď mám silový trénink s velkou osou nebo kruhový trénink a Tabaty anebo výběh buď intervalově, nebo dlouhý běh na budování fyzické zásoby.

Máte tip na domácí trénink, který byste doporučil všem?

Všem, kteří nemají moc času i přes „karanténu“, protože se musí věnovat dětem, domácím pracím, a ještě třeba home office, bych doporučil Tabatu. Do půl hodiny se člověk dokáže zničit a nastartovat metabolismus.

Co vás karanténa naučila?

Naučila mě všímat si lidí. Takové situace ukazují pravé charaktery lidí.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Moje manželka má šicí stroj, takže celé rodině ušila pár roušek.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Těším se, až se budu moci potahat se svýma sparingy na žíněnce. (smích)