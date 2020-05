ANNA NÁHLOVSKÁ bydlí ve dvanácti letech v bytě na kutnohorském Žižkově s bratrem a rodiči. Věnuje se sportovnímu aerobiku a závodí za tým Aerobic Team Buterfly Poděbrady. Svému sportu se věnuje od pěti let. Postupně přidala i gymnastický aerobik a vyzkoušela i závody Spartan či Gladiator Race. V loňském roce si splnila sen a vybojovala si ve sportovním aerobiku postup do I. Výkonnostní třídy FISAF, což je v ČR nejvyšší soutěž. Letos v březnu měla poprvé nastoupit se singlovou sestavou a nově i ve dvojici s parťačkou z Poděbrad. Zatím se však neuskutečnil ani jeden závod.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Dost zásadně, protože dojíždět na tréninky nebylo vůbec možné. Aerobik je hodně náročný a technický sport, takže bez pravidelného tréninku jde forma a technika rychle dolů.

Pomocí jakých cviků se udržujete v kondici?

Doma pomocí posilování s vahou svého těla či kompenzačním cvičením. Venku v polích, lesích a parcích trénuji hlavně skoky, odrazy a nabírám fyzičku.

Máte tip na domácí trénink, který byste doporučila všem?

V době karantény mi rodiče pořídili domů žebřiny, takže určitě posilování na žebřinách a TRX. A hlavně zařadit také kompenzační cvičení, které je pro sportovce velmi důležité.

Co vás karanténa naučila?

Určitě vážit si více přátel a rodiny. Ze dne na den jsem přišla o kontakt s kamarády, ale i s některými členy rodiny. Trochu se zastavit a vidět i jiné věci než školu a sport. Naučila jsem se dokonce uvařit i pár jídel.

Roušku jste si ušila vlastní nebo jste ji dostala? Případně od koho?

Roušky celé rodině ušila babička.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Jednoznačně na kamarády ze školy a z aerobiku. Konečně také na klasické tréninky a závody! Na ty aerobikové si budu muset počkat až do září, to už teď vím, ale třeba se mi podaří během léta zaběhnout nějaký ten překážkový závod. Nikdy jsem nemyslela, že to řeknu, ale těším se dokonce i do školy. (smích)