JAKUB VRBENSKÝ od dětství závodně plaval a pak se věnoval i triatlonům. Ve svých pětadvaceti letech se už dva a půl roku věnuje závodům Spartan a OCR, kde hájí barvy Olympia Spartan Training Kutná Hora. Koronavirovou pandemii tráví doma v baráku se zahradou s rodiči a bratrem. Ale také v práci. Živí se jako skladník v Bille, kde si momentálně nemůže na nudu stěžovat.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Vzhledem k mimořádné situaci mě karanténa omezila tak na půl. Trénovat běh můžu, akorát je škoda, že byly nebo jsou ještě stále uzavřené veřejné stadiony v Kutné Hoře, na kterých jsem zvyklý trénovat. Moc mi chybí také plavání. Omezila mě i tak, že nemůžu závodit a zároveň mi chybí kolektivní tréninky na Olympii.

Udržujete se nějak v kondici?

Snažím se udržovat v kondici podle tréninkového plánu. Skoro každý den běhám, ale v poslední době nejsem ve své kůži, co se týká běhu. Velmi mě omezují bolesti zad, které mě trápí už rok a snažím se, abych se jich co nejdříve zbavil. Cvičím hodně protahovací a posilovací cviky na záda a občas Pilates. Pro mě je nejdůležitější, abych to nezanedbával a cvičil správně, jinak se bolestí zad nikdy nezbavím.

Doporučil byste ostatním nějaký domácí trénink?

Upřímně bych doporučil všem, aby se udržovali v kondici a cvičili různé protahovací a posilovací cviky.

Co vás karanténa naučila?

O tom jsem moc nepřemýšlel. Nezbývá nic jiného, než být trpělivý a mít pozitivní myšlenky. Snažím se o to. Těším se, až se tato situace zlepší.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Roušky jsem dostal doma od mamky, ušila je její sestřenice. I babička jich pár ušila a dostal jsem je také v práci od zaměstnavatele.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Těším se, až se uvidím s kamarády a na společné tréninky. Až se začnou zase pořádat závody a budeme se na nich potkávat s ostatními sportovci.