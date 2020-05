DOMINIKA NOVÁKOVÁ je třináctiletá žákyně základní školy a velký atletický talent. Žije společně s rodiči v Kutné Hoře v domě se zahradou. Atletice se věnuje od osmi let v oddíle SKP Olympia Kutná Hora.

Omezila vám karanténa nějak sportovní život?

Chybí mi společné tréninky s kamarády a trenéry. Nekonají se žádné závody, a to je škoda, moc jsem se na ně těšila. Nemohla jsem na „atleťák“, tak běhám a cvičím v přírodě, jak se dá a taky mě to baví.

Pomocí jakých cviků se udržujete v kondici?

Snažím se dodržovat tréninkový režim, jak ho znám a přizpůsobuji ho možnostem naší zahrady a okolní přírody. Taky jezdím na rotopedu.

Máte tip na domácí trénink, který byste doporučil všem?

Nevím. A když nevím, tak se ptám trenéra. (smích)

Co vás karanténa naučila?

Kromě toho, že jsem si uklidila v pokoji všechno, co šlo, pomáhám šít roušky, občas uvařím, ale hlavně je pro mě nový způsob učení přes počítač. Musela jsem si na to zvyknout. Důležitý je pro mě si vždy říct, co ten den budu dělat a dodržet to. Teď mě to takhle vyhovuje, užívám si zahrady a ráno nemusím vstávat, když nechci.

Roušku jste si ušila vlastní nebo jste ji dostala? Případně od koho?

Roušky mi ušili rodiče a já jsem si je pomalovala. (smích)

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Nejvíce se těším na kamarády, trenéry a na to, že nebudu muset nosit roušku. Dokonce se těším i do školy a na obyčejné dny.