KATEŘINA HANUŠOVÁ hraje volejbal od střední školy a věnuje se mu přes dvacet let. Momentálně nastupuje za B tým TJ Sokol Družba Suchdol a trénuje děvčata v TJ Sparta Kutná Hora. Od roku 2017 se věnuje i překážkovým závodům v oddíle Olympia Spartan Training. Ve svých čtyřiceti letech pracuje v Rodinném vinařství Hanuš a také jako PR manažerka pro MAP Kutnohorsko. Aktuálně pracuje z domova, ale i na vinohradě. Se svým manželem vychovává tři syny a koronavirovou pandemii přežívají v řadovém domě se zahradou v Kutné Hoře.

Omezila vám karanténa hodně sportovní život?

Celostátní omezení se mě jako volejbalistky dotklo hodně, protože se jedná o kolektivní sport, který je aktuálně na black listu. Nemůžeme hrát ani trénovat. Také jsem členem Olympia Spartan Training v Kutné Hoře, kde máme pravidelné společné venkovní tréninky. I ty jsou nám všem nyní zapovězeny.

Prozraďte mi, jak se tedy udržujete v kondici?

Aktuálně je možné trénovat víceméně pouze individuálně, tak se snažím alespoň udržet v kondici. Chodím běhat do přírody, doma cvičím jógu a zařazuji posilovací cviky. Během dubna plánuji vyvětrat i kolo.

Jaký domácí trénink byste doporučila všem?

Výhoda je, že na sociálních sítích je nyní obrovská nabídka online cvičení. Dá se cvičit jen s vlastní váhou těla bez posilovacích strojů, a přesto se zapotit. Výborné cviky na doma jsou například angličáky, kliky, sedy-lehy a dřepy. Inspiraci je možné najít také v řadě mobilních aplikací. Asi bych se vyhnula skákání přes švihadlo v panelákovém bytě, aby se dotyčný nestal součástí výuky základů sebeobrany se svým sousedem z nižších pater.

Co vás karanténa naučila?

Vařit. (smích) Ne, vážně, nasytit tři věčně hladové krky bez možnosti využít hromadného stravování je asi největší výzva. Jsme hodně venkovně zaměřená rodina, takže se učíme, jak se zabavit i doma, aniž by nám spadnul dům na hlavu.

Roušku jste si ušila vlastní nebo jste ji dostala. Případně od koho?

Naštěstí jsme roušky dostali od nevlastní babičky. Pokoušela jsem se pod tlakem nařízení jednu ušít v ruce a seděla u toho celý večer. Než bych ušila tímto stylem roušky pro celou rodinu, tak by to asi i ten koronavirus vzdal dřív.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

To je jednoduché, na volejbal. (smích) A vzhledem k tomu, že se karanténa neustále prodlužuje, tak nejspíš na ten plážový na písku kutnohorské plovárny. A samozřejmě na společné tréninky na Olympii. Snad to vše skončí co nejdříve.