/SERIÁL/ Kutnohorský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kutnohorských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Tentokrát odpovídal hokejista a MMA zápasník Martin Pipek.

MMA zápasník a hokejista HC Čáslav Martin Pipek. | Foto: FB M. Pipka

MARTIN PIPEK hraje hokej už osmnáct let. Momentálně za HC Čáslav. Prvním rokem se navíc aktivně věnuje bojovému sportu MMA v MMA Pdy o.s., ve němž by se rád dostal mezi profesionály. Je mu 24 let a žije v Kolíně. Pracuje ve stavebnictví a momentálně žije v domě se zahradou se svou přítelkyní.