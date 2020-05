STĚPÁN POKORNÝ je ve svých dvaatřiceti letech profesionálním basketbalovým rozhodčím. S basketbalem začal ale pozdě. Po dlouhých letech věnovaných plávání, přičuchnul k míčovému sportu až v 15 letech. Letos odpískal svou čtrnáctou sezonu celkem a čtvrtou v nejvyšší basketbalové soutěži (KNBL). Pracuje jako programátor pálicích strojů. Se svou přítelkyní a dvěma dětmi žije v řadovém domku se zahradou v Kutné Hoře.

Omezila vám karanténa sportovní život?

Karanténa ukončila všechny basketbalové soutěže v ČR, a tak i mně se uzavřela letošní sezona již v březnu. Byl to až moc rychlý a nečekaný konec, na který, jako rozhodčí, nejsem zvyklý. Obvykle jsem byl téměř do konce května v halách po celé republice.

Pomocí jakých cviků se udržujete v kondici?

To hodně záleží na náladě. Doma většinou cvičím s vlastní vahou, pořídil jsem si jednoruční činky, abych úplně nevypadl z rytmu, a když je lepší počasí, tak se vydám běhat do lesa. Momentálně už se cítím celkem dobře, ale popravdě po vyhlášení konce sezony jsem spíš na chvíli ztratil motivaci a více odpočíval.

Máte tip na domácí trénink, který byste doporučil všem?

Myslím si, že každý by si měl najít trénink, který nejvíce vyhovuje jemu. V dnešní době, kdy jsou plné sociální sítě i televize různého cvičení a trenérů, to není problém. Ale stejně tak si myslím, že doba karantény je pro některé z nás ideální čas pro odpočinek a nabírání sil do dalších tréninků po ukončení karantény.

Co vás karanténa naučila?

Nemyslím si, že by mě úplně něco naučila, ale snažím se jí brát i pozitivně. Myslím si, že díky ní stíhám dělat mnohem více věcí, které jinak díky plným víkendům vůbec nestíhám. A hlavně mohu trávit mnohem více času rodinou.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Roušky jsem dostal od rodiny, nějakou i objednal z internetu.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Určitě se těším, až se otevřou sportovní centra jako fitka, sauny a bazén, až se budeme moci normálně všichni navštěvovat, nebudeme muset nosit roušky, skončí veškerá, některá až přehnaná opatření, v televizi se budeme moci místo nekonečných zpráv o koronaviru dívat na normální sportovní klání a samozřejmě začne nová sezona.