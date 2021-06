„Stali jsme se součástí mimořádného projektu atletického svazu Atleti spolu, v rámci kterého proběhl na 251 stadionech po celé České republice restart atletické sezony. Akce se podle odhadů zúčastnilo více než 21 000 sportovců a sportovkyň a nás proto moc těší, že jsme i my v Kutné Hoře přispěli našimi 209 účastníky atletického víceboje k tomuto vysokém počtu dětí a mládeže v pohybu,“ představil myšlenku celého sportovního dne Tomáš Kaprálek, místopředseda SKP Olympia Kutná Hora.

Program byl oficiálně zahájen v 16 hodin, ale už zhruba o půl hodiny dříve se začali na stadionu scházet první účastníci. Registrační kancelář tak měla hned od začátku plné ruce práce, aby nápor sportuchtivých chlapců a dívek zvládla.

Se záznamovou kartičkou se pak děti vydaly plnit jednotlivé disciplíny atletického sedmiboje. Jejich pořadí bylo libovolné, ale všichni museli absolvovat krátký sprint (50 m nebo 60 m), delší běh (200 m nebo 300 m), běh přes překážky (50 m nebo 60 m), dálku, výšku, kriket a kouli. Komu se to podařilo, získal jako odměnu medaili, účastnický diplom a drobný dárek. Dětí byl stále plný stadion, a tak byla celá akce ukončena skutečně až ve 20 hodin.

„Jsme opravdu nadšeni kolik dětí si přišlo zasportovat, bylo příjemné sledovat, jak si pohyb užívají a jak mají ze všeho, co se jim povede, upřímnou radost. Běhání, skákání a házení pro ně byla určitě známá věc, ale třeba skok vysoký, vrh koulí či běh přes překážky asi většina z nich vyzkoušela poprvé. Věříme, že všichni účastníci strávili na atletickém stadionu příjemné odpoledne a třeba to pro některé z nich bude impuls pro vstup do nějakého sportovního oddílu,“ zhodnotil akci Tomáš Kaprálek.