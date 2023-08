Další ročník dětského sportovního tábora, který pořádá spolek DST Olympia Kutná Hora za podpory města Kutná Hora, se konal v rekreačním středisku Želivka na Vysočině. Tábora, který měl v letošním roce již své 45. pokračování, se zúčastnilo 91 dětí z Kutné Hory a blízkého okolí.

Spolek DST Olympia Kutná Hora pořádal další ročník dětského sportovního tábora | Foto: Olympia KH

Tábor proběhl bez jakýchkoliv komplikací a program byl, jako každoročně, především plný sportu, her a soutěží s tradičním vyvrcholením ve druhé polovině, kterým jsou olympijské hry. „Snažíme se naši olympiádu organizovat přesně podle vzoru novodobých OH. Příjezd výprav do olympijské vesnice, slavnostní zahájení her, nástup států, vztyčení vlajky a zapálení ohně, sliby sportovců, rozhodčích a vedoucích výprav, organizace všech sportovních soutěží, vyhlašování výsledků, zakončení olympiády. To vše je velmi podobné opravdové olympiádě, samozřejmě v rámci možností dětského tábora,“ přibližuje organizaci táborové olympiády hlavní vedoucí Tomáš Kaprálek.

Pro lepší představu, v průběhu letošních 45. táborových olympijských her, se během šesti dnů uskutečnilo dvacet kolektivních a čtrnáct individuálních soutěží, při kterých bylo rozdáno 128 sad diplomů. Mezi jednotlivci kralovali Štěpán Viktora (kategorie H1), Radek Dobiáš (kategorie H2), Ondřej Černý (kategorie H3), Jakub Benada (kategorie H4), Ema Kounická (kategorie D1), Barbora Kunášková (kategorie D2), Aneta Vopěnková (kategorie D3) a Elen Chlubnová (kategorie D4). Týmovou soutěž států ovládla Austrálie, která zvítězila před Brazílii, Japonskem a Itálii.

„Na konci našeho tábora je podle celkových výsledků vždy někdo vítěz a někdo poražený. Ale to rozhodně není hlavní smysl naší práce. Tím je snaha ukázat všem našim účastníkům krásu a pestrost sportu, jeho emoce, radost z vítězství i zvládání porážek. Chceme, aby vždy bojovali ze všech svých sil a nikdy se nevzdávali. A hlavně, aby soutěžili čestně, v duchu fair play a s respektem k soupeři. Kdo takto absolvuje táborovou olympiádu a následně si dál nese tyto zásady svým životem, tak je pro nás vítězem bez ohledu na pořadí ve výsledkové listině,“ uzavírá hodnocení letošního dětského sportovního tábora Tomáš Kaprálek.