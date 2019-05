Spravedlivá dělba bodů v Čáslavi a první letošní body Českého Brodu C

Kutná Hora - Nohejbalový oblastní přebor pro okresy Kutná Hora, Kolín, část Benešova a Prahy – Východ pokračoval zápasy čtvrtého kola. Hned dva duely měly velice vyrovnaný průběh s dramatickou koncovkou. Čáslav nezahájila domácí utkání se Sendražicemi dobře, když po zápasech dvojic nezvládla obě třísetové koncovky a prohrávala 0:2. Domácí zabrali a po nepárové části srovnali na 3:3. Navíc hned nato zvládli i odvetnou první trojici a dostali se do vedení 4:3. Hostům se nakonec podařilo získat alespoň bod v úplně posledním zápase dvojic. Stejně dramatický průběh mělo utkání Zruče nad Sázavou a céčka Českého Brodu. Hostům patřila první polovina, kdy po zápase singlu navýšili své vedení. Zápasy trojic ovšem lépe zvládala domácí Zruč a po třísetových bitvách srovnala na. Následné utkání křížových dvojic dospělo rovněž do rozhodujícího třetího setu, ale bod brali hosté a v posledním zápase pak potvrdili export prvních letošních bodů do Brodu. Další dvě utkání vyhrála vysokým rozdílem favorizovaná družstva, když Sázava doma přejela Velim a Kostelec/ Konojedy uštědřil nepopulárního „kanára“ Církvici na jejím hřišti.

Nohejbal. Ilustrační foto | Foto: Radek Sedlář

Výsledky 4. kola OP: Zruč n.S. - Český Brod C 4:6 (10:15), Církvice - Kostelec/ Konojedy 0:10 (2:20), Čáslav – Sendražice 5:5 (13:10), Sázava – Velim 9:1 (19:5), Kutná Hora – volno. Program 5. kola OP, středa 8. května od 09.00: Sendražice - Zruč n.S., Český Brod C – Církvice, Kostelec/ Konojedy - Sázava, Velim – K. Hora (14.00), Čáslav – volno. Program 6. kola OP, sobota 11. května od 09.00: Zruč n.S. – Církvice, Kutná Hora - Kostelec/ Konojedy, Čáslav – Velim, Sázava - Sendražice (10.00), Č.Brod C – volno. Vrdy překvapili v Čelákovicích Čtvrtým kolem pokračoval středočeský krajský přebor. Ve skupině A na první letošní vítězství dosáhli hráči Zvánovic, který doma přetlačili Lihu. Utkání bylo velice vyrovnané a po zápase singlu byl stav 3:3. V následujících zápasech bodoval již pouze domácí tým, byť dvakrát se rozhodovalo až ve zkrácené třetí sadě. Ve druhém utkání se doma rezerva benešovského Šacungu vůbec nemazlila a soupeři z Přišimas nadělila „kanára“. Hosté, tak zůstali jako jediný tým KP bez získaného bodu. Ve skupině B se odehrál duel prvních dvou týmů. Doposud stoprocentní B tým Čelákovic hostil soupeře z Vrdů. První polovina utkání patřila jednoznačně domácím, kteří po zápase jednotlivců vedli již 5:1. V této chvíli asi nikdo nepředpokládal úspěch hostů, ale opak byl pravdou. Vrdští zvítězili ve zbylých čtyřech zápasech křížových trojic a dvojic bez ztráty setu a překvapivě dosáhli na konečnou remízu. V posledním utkání získalo Jizerní Vtelno první letošní body po vítězství nad rezervou Českého Brodu. Výsledek je až příliš krutý pro hosty, kteří od stavu 1:1 neuspěli ani v jednom ze čtyř třísetových zápasů. Z toho ve třech případech rozhodl o výhře domácích až poslední možný míč za devítek. Osnice a Nymburk měly volno. Výsledky 4. kola KP: Skupina A: Zvánovice – Liha 6:3, Šacung B – Přišimasy 6:0. Skupina B: Čelákovice B – Vrdy 5:5, Jiz. Vtelno – Český Brod B 6:1. Program 5. kola KP, sobota 11. května od 09.00: Skupina A: Přišimasy - Zvánovice, Osnice – Šacung B. Skupina B: Český Brod B – Čelákovice B, Nymburk – Jiz. Vtelno (09.30). Výsledky zápasů okresních fotbalových soutěží z víkendu 4. a 5. května Přečíst článek › Jedinou brankou porazil Dolní Bousov čáslavskou rezervu Přečíst článek ›

Autor: Jakub Secký