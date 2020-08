Zlepšením o 17 setin jste se zařadila na sedmé místo domácích historických tabulek. To už něco znamená…

Čas je skvělý. Zase mě ale tolik nepřekvapil, věděla jsem, že jsem schopná dvoustovku takhle zvládnout. Za normálních okolností bych osobák čekala už dřív, jenže přípravu narušil nouzový stav. Museli jsme v tréninku improvizovat, ale myslím, že bych mohla běžet i rychleji. Už s tímto časem bych ale vzhledem k postavení ve světovém žebříčku mohla pomýšlet na olympiádu.

Berete to i tak, že jste si po nedávném šampionátu jednotlivců v Plzni, kde jste na kratší trati v rozběhu ulila start a byla vyloučena, a na delší distanci ztratila vedení v posledních metrech, spravila chuť?

No jasně. Stovka mě hodně mrzela. Byla jsem největší favoritka. Na dvoustovce jsem ve finále vedla, ale netušila jsem, že v osmé dráze cíluje Martina Hofmanová. Byla to moje chyba. Něco takového se mi stalo poprvé, ale nehroutila jsem se z toho. Spíš mě to nakoplo.

Stihla jste pak v neděli večer zajít do Ďolíčku a povzbudit přítele Daniela Köstla v prvním zápase ligové sezony proti Mladé Boleslavi?

Na fotbal chodím ráda, ale protože mě ještě čekají důležité závody, raději jsem se dívala v televizi, abych se chránila proti nákaze a vyhnula se karanténě. Výhra 4:0 ale stála za to.

Jak jste řešila situaci, když se v týmu Bohemians objevil koronavirus?

Dan byl následně negativně otestován a zápas odehrál. Přesto jsem se rozhodla opustit náš byt a strávit nějaký čas u rodičů v Žebráku. Je to nepříjemné, ale nedá se nic dělat. (odmlčí se) Snad to ale brzo skončí, já teď budu stejně na cestách. Čeká mě ještě pár mítinků, pak se přesunu do Ostravy, kde budu před Zlatou tretrou bydlet u babičky.

V Ostravě se má 8. září sejít kvalitní mezinárodní konkurence. Víte, s kým budete závodit?

Mám nastoupit v hlavním programu a utkat se i se slavnou nizozemskou medailistkou z největších světových soutěží Dafne Schippersovou. Bude to na netradiční trati 150 metrů a moc se na to těším. Bude to hustý… (směje se) Pro letošek by to ale ještě nemuselo být všechno. Ve hře je i účast na Diamantové lize v Římě.