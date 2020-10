Na přelomu července a srpna odstartovala provoz druhá hala na Klimešce. Tréninková. „Musím říct, že srpen byl prvním měsícem, kdy tréninková hala jela. Srpen byl zároveň nejlepším měsícem v historii haly. Na plné obrátky jely obě haly od rána do večera. Klimeška byla vytížená i o víkendech,“ prozradil manažer haly Michal Vavák a uvedl, jak to bylo dál: „Od září je stejný režim, jako na hlavní hale. Tréninky začínají od tří hodin a končí v devět nebo v půl desáté.“

Zatímco v hlavní hale je dřevěná palubovka, v tréninkové je tvrdý gumový povrch. Ten preferují především volejbalisté. „Pro ně je povrch velmi dobrý. Po prvním tréninku si ho pochvalovali i futsalisté. Líbil se i házenkářům. Kutnohorští tam hrají všechny mistrovské zápasy. Pro nás je dobré, že z umělého povrchu jde lépe čistit házenkářské lepidlo. Ve spojení s profesionálními mantinely, které máme, je povrch dobrý i pro florbalisty,“ vyjmenoval Vavák.

Jak funguje dělení časů v hale mezi domácími oddíly? „Daří se to,“ oddychl si Vavák a navázal: „Podařilo se časy rozdělit, ačkoliv byl zájem enormní. Výsledek vzešel z jednání. Dohodli se hlavně florbalisté, házenkáři a volejbalisté. Hlavní odběratelé časů na Klimešce. Vše dobře dopadlo, ale neříkám, že to nebyl boj. Florbal do haly přesunul dalších několik desítek procent tréninků, které měl třeba v Biosce nebo na gymnáziu. Hodně se roztáhl i volejbal. Myslím si, že se rozvrh poskládal rozumně.“

Vaváka naopak mrzí nízká obsazenost haly v dopoledních hodinách: „Občas přijede kolínský basketbal nebo Základní škola Hůrka. V ostatních městech je ale přístup škol jiný. Chtějí využít nové haly a klidně sáhnou do rozvrhu tak, aby se začínalo nebo končilo tělocvikem. Děti pak mají možnost přijít a devadesát minut si zahrát v nové hale.“

V nové tréninkové hale je absence tribuny. Je možnost si tam někde sednout a dívat se na zápasy? „Po stranách máme lavičky. Myslím si, že sto diváků se tam v pohodě vejde. Je to zkrátka tréninková hala. Do budoucna počítáme s tím, že se do stěny přidělají výsuvné sedačky. Ty v projektu byly, ale vzhledem ke koronaviru a úspoře financí se od záměru upustilo,“ přiznal manažer Klimešky.

Před halou momentálně stavební ruch pokračuje. Jde o úpravy a zarovnání povrchu. Navíc se bourá zeď od Čáslavské ulice. Zbytek okolí haly spadá pod dostavbu celého areálu, který je vypracovaný ve studii „okolí haly“. V případě potřeby se bude moct před Klimeškou parkovat i na nově upraveném povrchu.