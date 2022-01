Ve vrhačském kruhu došlo k odvetě za čtvrteční klání v Kladně, kde českého rekordmana Tomáše Staňka pokořil Nor Marcus Thomsen. Tentokrát úřadující halový mistr Evropy zvítězil, ale úplně spokojený nebyl, i když výkon 20,91 z první série považuje za kvalitní.

„Zase mě brzdil loket, který mě zlobil už v Kladně. Kruh trochu pružil, ale na to se nechci vymlouvat. Měě jsem se s tím vypořádat. Aspoň jsem ale Marcusovi vrátil porážku,“ usmíval silák, který v Nehvizech vyhrál potřetí za sebou.

„Mám to tady rád. Je tu výborná atmosféra,“ pokračoval pražský rodák. „S účastí jsem kvůli lokti trochu váhal. Kdyby musel jet někam daleko, asi bych to vynechal, ale Nehvizdy jsou fajn. Je to kousek od Prahy.“

Teď se potřebuje zdravotního problému zbavit, aby byl ve čtvrtek fit na mítink v Ostravě. „Mám natrénováno, jen potřebuju formu prodat.“

Štefela se těší do Nehvizd. Přechod do Prahy si chválí, i když občas zabloudí

Loňské vítězství ve výšce výkonem 227 obhájil Belgičan Thomas Carmoy, přičemž stejně vysoko skočil i druhý z Nauraj Singh Randhawa z Malajsie. Dělené šesté místo obsadil Jan Štefela.

"Výborná atmosféra a výškaři, skvělé závody. Mám takové napětí rád. Když skáču proti špičkovým soupeřům, přímo mě to nabíjí,“ líčil mladík.

Výkon 219 považuje za pěkný výkon. „Jen škoda třetího pokusu na 223, ten byl dobrý a byl by to osobák. Chtělo to skočit,“ krčil rameny dvacetiletý skokan.

Porazil tak Marka Bahníka a tím vyhrál i sázku. „Odveta bude v sobotu na dalším vzájemném souboji na mítinku v Hustopečích,“ usmíval se Štefela.

Dva rekordy mítinku v Kladně. Koulař Staněk prohrál s norským pořízkem

Chuť po nepříliš vydařeném výškařském vystoupení na mítinku v Kladně si spravila Michaela Hrubá. Přehoupla se přes laťku ve výšce 184 centimetrů a obsadila třetí místo.

„Docela jsem si vylepšila náladu, s tímto výkonem jsem už spokojená,“ usmívala se dlouhovlasá blondýnka.

„Škoda že nevyšlo 187, pokusy nebyly špatné. Proti Kladnu jsem se líp rozbíhala. Odraz šel víc nahoru a nenarážela jsem tolik do laťky,“ popsala důvod pěticentimetrového zlepšení svěřenkyně Jaroslava Báby.

„V dalších závodech by výkony mohly dál stoupat. Cítím, že bych mohla skočit i 190,“ přiznala.