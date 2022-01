Až do loňského července tohle jméno takřka nikomu nic neříkalo. Jenže když se mladík vrátil z mistrovství Evropy do 23 let v Tallinnu se zlatou medailí, docela se mu změnil život.

Závodník Škody Plzeň, jenž však pochází z obce Zátor na Bruntálsku a trénoval v Opavě, přesídlil do Prahy. Stal se členem Vysokoškolské sportovní centra a připravuje se pod vedením olympijského medailisty Jaroslava Báby.

„Zlato mi otevřelo několikero dveří. Byl o mně zájem, ozývali se pořadatelé mítinků a manažeři, a tak jsem se rozhodl naplno věnovat atletice,“ usmívá se Jan Štefela, který si pochvaluje, že může trénovat s bývalým slavným výškařem.

Mouchy postupně vychytává

„Sedli jsme si. S podmínkami jsem spokojený a Jardovy metody mi vyhovují. Postupně se zlepšuju v dílčích ukazatelích a věřím, že se to časem projeví i na výkonech,“ přeje si.

S bydlením v Praze se dostavila i úsměvná obtíž. Velkoměsto totiž může venkovana trochu zaskočit. „Bydlím na Strahově, ale už se pomalu začínám orientovat. Když jsem se ale nedávno vracel z Moravy, řekl jsem si, že to zkusím bez navigace. Jenže jsem se někde zamotal a vůbec nevěděl, kde jsem… Postupně ale mouchy vychytávám,“ culí se.

Dva rekordy mítinku v Kladně. Koulař Staněk prohrál s norským pořízkem

Na mítink ve středočeských Nehvizdech, který patří do stříbrné kategorie World Indoor Tour, se důkladně připravuje. „V půlce ledna jsem si udělal ve Stromovce osobák 221 centimetrů. Byla to spíš taková rozcvička před dalšími mítinky. S trenérem jsme ale nebyli spokojení s technikou, a tak ji pořád ladíme,“ vypráví dvacetiletý skokan.

„Na závod se strašně těším. Postavit se soupeřům zvučných jmen, kteří mají naskákáno přes 230 centimetrů, to není jen tak,“ pokračuje Štefela. Na mysli má Korejce Woo, Syřana Ghazala, Japonce Tobeho a univerzálního amerického skokana Harrisona, kteří září ve startovní listině.

„To je konkurence jako hrom. Chtěl bych se vedle takových hvězd předvést. Jsem nadšený, že si mohu zaskákat s takovými profíky. Už jen potkat se s těmi kluky, bude obrovský zážitek,“ rozplývá se závodník, který by mohl pozvednout v Česku poněkud uvadající disciplínu.

Není kam spěchat

V Nehvizdech bude závodit poprvé. „Jsem zvědavý, jak mi to půjde. Je tam prý tvrdší povrch, což by mohlo mému speed flopu vyhovovat. Uvidíme, co z toho vznikne,“ přemítá.

Odhadovat, jak vysoko by mohl dvacetiletý Štefela letos skočit, je poněkud ošemetné. „Byl bych rád, kdyby se mi v hale povedlo zapsat 225. Venku by to mohlo vyjít o dva tři centimetry výš. Ale zatím není kam spěchat,“ tipuje.

„Probojovat se na halové mistrovství světa nepřipadá v úvahu. Limit je mimo můj dosah. Chtěl bych si zaskákat na Banskobystrické laťce a uspět na ostravském mistrovství republiky,“ prozradil své zimní plány.

Potřeboval jsem změnu. S Jestřáby chci uspět, hlásí Račuk. Proč opustil Rytíře?