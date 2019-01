Střední Čechy - Poprvé v letošní sezoně odehrály krajské soutěže družstev stolních tenistů víkendové dvoukolo, a tak co se nepovedlo v utkání v sobotu, mohlo se napravit v neděli. To ostatně u řady mužstev platilo.

Ovšem v krajské soutěži I. třídy, přestože se hraje ve dvou skupinách, jsou už jen tři týmy, které ještě neztratily ani jediný bod. Především aktuální postavení Velkých Popovic a Neratovic na čele je překvapením. Ve skupině B už bez jediné ztráty vládne jen béčko Bělé p. B.

KRAJSKÁ I. TŘÍDA

Skupina A

2. kolo: Lány – TTC Kladno 3:10 (čtyřhry 0:2) Spiegl 1, M. Moravec 1, P. Moravec 1 – Lážnovský 3, Gábriš 2, Škach 2, Pachman 1, Rakovník B – SKP ARLT Kladno 9:9 (2:0) Kettner 3, Přibík 2, Brabec 1, Rezek ml. 1 – Vospálek 4, Ulihrach 2, Navrátil 2, Prágr 1, Velké Popovice – Rožmitál 10:1 (2:0) Randák 2, Klimek 2, Semrád 2, Stupavský 2 – Eisenreich 1, Říčany B – Žebrák 10:2 (1:0) Zámyslický 2, Pokorný 2, Voráč 1, Lipšanský 1, 3xWO – Kunc 1, Šimonovská 1, Králův Dvůr D – Roztoky 10:5 (2:0) Vlasák 3, Malina 3, Roziňák ml. 1, Hák ml. 1 – Jirásek 3, Šulc 1, Žáček 1, Klínec – Neratovice B 4:10 (1:1) Urban 2, Hrstka 1 – Beneš 3, Kloučková 2, Čornyjová 2, Ehl 1.

3. kolo: Lány – SKP ARLT Kladno 10:3 (2:0) Moravec 3, Spiegl 2, Hrbek 1, M. Moravec 1, 1xWO – Ulihrach 1, Prágr 1, Hrubý 1, Rakovník B – TTC Kladno C 10:4 (2:0) Andrt 3, Přibík 3, Kettner 2 – Lážnovský 1, Dědina 1, Pachman 1, Ebert 1, Velké Popovice – Žebrák 10:3 (2:0) Randák 2, Stupavský 2, Šiler 1, Zita 1, 2xWO – Spousta 1, Kunc 1, Šimonovská 1, Říčany B – Rožmitál 8:10 (1:1) Pokorný 4, Zámyslický 2, Voráč 1 – Eisenreich ml. 3, Křivánek 3, Čížek 2, Dlouhý 1, Králův Dvůr D – Neratovice B 6:10 (1:1) Vlasák 2, Hák 2, Roziňák ml. 1 – Beneš 3, Hyršl 2, Čornyjová 2, Ehl 1, Klínec – Roztoky 5:10 (1:1) Urban 2, Sixta 1, Hrstka 1 – Matějíček 3, Jirásek 3, Šulc 2, Žáček 1.

1. V. Popovice B 3 3 0 0 30:11 9

2. Neratovice B 3 3 0 0 30:14 9

3. Králův Dvůr D 3 2 0 1 26:22 6

4. Rožmitál 3 2 0 1 21:18 6

5. Rakovník B 3 1 2 0 28:22 5

6. Lány 3 1 1 1 22:22 4

7. ARTL Kladno 3 1 1 1 22:25 4

8. Říčany B 3 1 0 2 25:22 3

9. TTC Kladno C 3 1 0 2 20:23 3

10. Roztoky 3 1 0 2 19:25 3

11. Klínec 3 0 0 3 16:30 0

12. Žebrák 3 0 0 3 5:30 0

Skupina B

2. kolo: Zruč n. S. – So Kutná Hora 9:9 (1:1) Nevřela 4, Šmidt 3, Herout 1 – Uher 3, Liberský 2, Štus 2, Maruščák 1, Brandýs n. L. B – Kostelec n. Č. l. 10:0 (1:0) Gräf 2, Sysel 2, Seidl 1, Holub 1, 3xWO, Sadská B – Kosmonosy 6:10 (0:2) Beran 2, Vojáček 1, Fedačka 1, Špinar 1, Suchomel 1 – Zajíček 3, Veselý 2, Čech 2, Durdis 1, Kolín C – Krchleby 5:10 body nehlášeny, Mladá Boleslav C – Mn. Hradiště B 10:8 (0:2) Zahrádka 3, Kouřil 3, Nováček 2, Antoš 2 – Ort 3, Haas 2, Hoďák 1, Bělá p. B. B – Libice n. C. 10:7 (2:0) Šlapáček 3, Brožík 3, Řípa 1, Balog 1 – Kaipr 4, Pekárek 2, Trajhan 1.

3. kolo: Zruč n. S. – Kostelec n. Č. l 10:0 (1:0) Fiala 2, Nevřela 2, Herout 1, Kamarýt 1, 3xWO, Brandýs n. L. B – So Kutná Hora 1:10 (0:2) Holub 1 – Uher 3, Maruščák 2, Štus 2, Liberský 1, Sadská B – Krchleby 2:10 (0:2) Fedačka 1, Vojáček 1 – Boháč 3, Procházka ml. 3, Kučera 1, Břetenář 1, Kolín C – Kosmonosy 10:6 domácí body nehlásili, Mladá Boleslav C – Libice n. C. 10:3 (1:1) Zahrádka 3, Nováček 3, Antoš 2, Kouřil 1 – Paroulek 1, Kaipr 1, Bělá p. B. B – Mn. Hradiště B 10:7 (1:1) Brožík 4, Řípa 2, Šlapáček 2, Balog 1 – Hoďák 3, Ort 2, Luka 1.

1. Bělá p. B. B 3 3 0 0 30:22 9

2. Zruč n. S. 3 2 1 0 29:11 7

3. Kutná Hora 3 2 1 0 29:15 7

4. Krchleby 3 2 1 0 29:16 7

5. Ml. Boleslav C 3 2 0 1 28:21 6

6. Kosmonosy 3 1 1 1 25:25 4

7. Sadská B 3 1 0 2 18:23 3

8. Brandýs n. L. B 3 1 0 2 13:20 3

9. Kolín C 3 1 0 2 18:26 3

10. Libice n. C. 3 1 0 2 20:26 3

11. Mn. Hradiště B 3 0 0 3 21:30 0

12. Kostelec n. Č. l. 2 0 0 3 5:30 0