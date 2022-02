Utkání o všechno nabídlo dramatickou podívanou se šťastným koncem pro Kutnou Horu. Skóre utkání otevřeli domácí, po nešťastné teči hostujícího hráče využili nabídnutou početní výhodu. O vyrovnání se postaral gólem do šatny Jedlička, který zužitkoval důrazu před brankou soupeře.

Jak Kutnohorští skončili první třetinu, začali i tu druhou. Kanonýr Schwarz propálil backhandovou střelou vše, co mu stálo v cestě a poslal svůj tým poprvé v zápase do vedení. V polovině zápasu bylo ale po pěkné kombinační akci domácích srovnáno. Závěr druhé třetiny se pak vymykal z celého zápasu a opatrného pojetí hry. Domácí šli necelou minutu a půl před druhou sirénou díky teči před brankou do vedení. Následně však přišla chvíle Kutné Hory, která během jedenácti vteřin v závěru otočila vývoj utkání ve svůj prospěch. Nejprve se prosadil parádní střelou k tyči kapitán Hampl a poté naservíroval Rejna míček před branku Zelenému, který si už věděl rady a díky tomu vedla Kutná Hora podruhé v zápase.

FOTO: Čáslavského trenéra těšil skalp silného soka, mrzelo ho zranění Tomka

Ve třetí části se snažili domácí o srovnání, ale veškeré útočné nájezdy končily na dobře připravených blocích kutnohorské obrany nebo na perfektně chytajícím brankáři Bochníčkovi. V polovině třetiny nevyužili Kutnohorští přesilovou hru, o necelé dvě minuty později se ale prosadil ze svého typického výběhu a střelou tahem Schwarz a nasměroval tým k vítězství. To pojistil v závěru utkání Vojtěch střelou do prázdné branky. Domácí ještě v posledních vteřinách kosmeticky upravili konečné skóre, ale tři body a postup do play off si z Mladé Boleslavi odvezla po zodpovědném, týmovém a bojovném výkonu Kutná Hora.

„První dvě třetiny nebyly úplně podle představ. Zbytečně jsme se nechávali uzavřít na naší polovině a dostat se tak pod tlak. Naštěstí poslední třetina nám vyšla a dokázali jsme si udělat dostatečný náskok, který nám stačil a mladoboleslavský tlak v šesti jsme dokázali úspěšně ubránit a uhájit tak důležitou výhru. Děkujeme soupeři a rozhodčím za zápas," okomentoval utkání kutnohorský trenér Adam Rowe.

Branky KH: 20. Jedlička (Schwarz), 21. Schwarz, 40. Hampl (Spurný), 40. Zelený (Rejna), 52. Schwarz (Rejna), 59. Vojtěch. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Střely na branku: 32:18. Diváci: 34.

Sestava Kutné Hory: B. Bochníček (Dlouhý) - Spurný, Tvrdík, Rejna, Novotný, Schwarz, Petrásek, Jedlička, Hampl, Listík, Chalupa, Vojtěch, Zelený, Špaček.

Poslední 22. kolo základní části odehraje mužský A tým na domácím hřišti. V neděli 27. února od 18 hodin přivítá rezervu superligových Královských Vinohrad.