/FOTOGALERIE/ Přesně 103 dětí z Kutné Hory a okolí tráví již týden část prázdnin v rekreačním středisku Želivka na Vysočině. Sportovní tábor, jehož historie se začala psát v roce 1978, se tak o víkendu přehoupl do své druhé poloviny. A právě tato druhá část byla odstartována v sobotu 24. července 2021 slavnostním zahájením táborových olympijských her.

Táborová olympiáda SKP Olympia byla zahájena. | Foto: SKP Olympia Kutná Hora

„Naší táborovou olympiádu se snažíme organizovat přesně podle vzoru novodobých olympijských her. Děti rozdělíme do států a následně již vše probíhá téměř jako na skutečných hrách. Opustíme na okamžik areál tábora, ten se přemění na olympijskou vesnici a do ní začínají postupně přijíždět jednotlivé sportovní výpravy. Následující den proběhne slavnostním zahájení olympijských her s nástupem států, vztyčením vlajky a zapálením ohně a pak už se rozběhne 6denní sportovní program s mnoha soutěžemi vrcholící slavnostním zakončením her a vyhlášením konečných výsledků,“ přiblížil hlavní vedoucí Tomáš Kaprálek stěžení část táborového programu.