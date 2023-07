/FOTO/ Přesně 91 dětí z Kutné Hory a okolí tráví již týden část prázdnin v rekreačním středisku Želivka na Vysočině. Sportovní tábor, jehož historie se začala psát v roce 1978, se tak o víkendu přehoupl do své druhé poloviny. A právě tato druhá část byla odstartována v sobotu 22. července 2023 slavnostním zahájením táborových olympijských her.

Slavnostní zahájení táborové olympiády 2023 | Foto: Olympia Kutná Hora

„Naší táborovou olympiádu se snažíme organizovat přesně podle vzoru novodobých olympijských her. Děti rozdělíme do států a následně již vše probíhá téměř jako na skutečných hrách. Opustíme na okamžik areál tábora, ten se přemění na olympijskou vesnici a do ní začínají postupně přijíždět jednotlivé sportovní výpravy. Následující den proběhne slavnostním zahájení olympijských her s nástupem států, vztyčením vlajky a zapálením ohně a pak už se rozběhne šestidenní sportovní program s mnoha soutěžemi vrcholící slavnostním zakončením her a vyhlášením konečných výsledků,“ přibližuje hlavní vedoucí Tomáš Kaprálek stěžejní část táborového programu.

Tenisový podvod má dohru. Tóthová se Číňance za ostudné chování omluvila

Letošní 45. olympiády se účastní Austrálie, Brazílie, Itálie a Japonsko, pro které je připraveno dvacet kolektivních a čtrnáct individuálních soutěží.

Dětský sportovní tábor OLYMPIA se koná za podpory města Kutná Hora.