„Naši táborovou olympiádu se snažíme organizovat přesně podle vzoru novodobých olympijských her. Děti rozdělíme do států a následně již vše probíhá téměř jako na skutečných hrách. Opustíme na okamžik areál tábora, ten se přemění na olympijskou vesnici a do ní začínají postupně přijíždět jednotlivé sportovní výpravy. Následující den proběhne slavnostním zahájení olympijských her s nástupem států, vztyčením vlajky a zapálením ohně a pak už se rozběhne šestidenní sportovní program s mnoha soutěžemi vrcholící slavnostním zakončením her a vyhlášením konečných výsledků,“ přibližuje hlavní vedoucí Tomáš Kaprálek stěžejní část táborového programu.