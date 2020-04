ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Martino, jak zvládáte karanténu. Do práce chodíte normálně?

Do práce chodím, akorát máme trochu upravený režim. Myslím, že zatím doma zvládáme karanténu dobře. Stále je co dělat, člověk se konečně dostane k věcem, které dlouhou dobu odkládal. A přestože se teď lidé nemají setkávat, tak pořád se dá komunikovat jinými způsoby a být tak v kontaktu se svojí rodinou a přáteli. Takže nuda je myslím v nedohlednu. (smích)

Zvládla byste si ušít roušku, nebo jste to nechala na jiné. Šije u vás v rodině někdo?

V těch prvních dnech jsem sice nějaké roušky ušila, ale přiznávám, že úplně nejpovedenější nebyly. Takže šití teď nechávám na šikovnějších a nosíme roušky, co jsme dostali od přátel.

Ve vašem případě je důležité udržovat také kondici. Daří se vám to?

Když byl vyhlášen nouzový stav, tak jsem si popravdě dala pár dní bez cvičení. Takový lehký restart. Teď už si ale užívám online cvičení podle různých trenérů. Většinou jde o posilování, takže si pak k tomu individuálně zařazuji to, co potřebuji do taekwonda. Zatím jsem nebyla běhat, ale v příštích dnech běh v plánu mám, teda samozřejmá při zachování bezpečnostních pravidel.

Stihla jste v roce 2020 nějaké závody?

V tomhle roce jsem stihla akorát Czech open, které se konalo na konci února v Nymburce. V té době už se pořadatelé snažili zajistit bezpečnost a proběhla zvýšená opatření vzhledem k situaci. Co se týká výsledků, tak s výkonem ve sportovním boji jsem byla docela spokojená. Technické sestavy nebyly podle mých představ, takže jsem si potvrdila, že mě čeká ještě velký kus práce. Jinak kromě taekwonda jsem letos vyzkoušela i pár tréninků thajského boxu a musím říct, že to bylo fajn zpestření přípravy.

O jaké závody vás koronavirus letos připravil?

Pro tenhle rok bylo hlavní akcí mistrovství Evropy, které se mělo uskutečnit na konci dubna právě v Praze. Na to jsme se hodně těšili. Bohužel je zatím odloženo na neurčito.

Očekáváte, že se nějaká sportovní akce z vašeho sportu letos uskuteční?

Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet ohledně zmiňovaného ME. Pokud budou podmínky, mohlo by snad proběhnout v pozdějším termínu. Jinak je na programu podzimní Mistrovství ČR a nějaké zahraniční soutěže, kam bychom mohli vyrazit s reprezentačním týmem. Ale samozřejmě je to všechno závislé na situaci, která aktuálně bude.

Když se podíváme na rok 2019. Jaký z vašeho pohledu byl?

V loňském roce se z velkých soutěží uskutečnilo jak ME, tak i MS. Se svými výsledky jsem celkově spokojená, ale doufám, že tam jsou ještě nějaké rezervy pro následující roky. Asi nejvíc si vážím svého bronzu v technických sestavách na srpnovém MS v Bulharsku. A celkově jsem si loňskou přípravu před MS užila, protože byla pestrá a dělali jsme docela dost nových cvičení.

Myslíte si, že český národ karanténa posílí? Lidé si mohou vyzkoušet trochu jiný život a vidět i jiné hodnoty života.

Říká se, že společný nepřítel donutí lidi, aby drželi více při sobě, což by byl určitě fajn vedlejší efekt. A stejně tak i s těmi hodnotami a jejich přehodnocením. Celkově jsem mile překvapená z toho, kolik pozitivních projektů a myšlenek se nyní šíří internetem. Kolikrát jsou to sice „jenom“ maličkosti, ale v globálu to pak může mít velký dopad, který si ani nemusíme uvědomovat.