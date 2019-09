"Návštěvníci se mohou rozcvičit v největší kardio zóně v Kutné Hoře a okolí - na třech běžících pásech, dvou elipticalech, dvou alpintrecích, rotopedu či několika kolech. Následně si zaposilovat na špičkových posilovacích strojích Panatta.,” prozradila manažerka centra Kateřina Tvrdík Exnerová.

Od 15 do 21 hodin si pak mohou návštěvníci zdarma zarelaxovat ve wellness. Využít mohou hydromasáž ve vířivce a dále se přesunout ohřát do sauny. K následnému odpočinku lze volit z venkovní odpočívárny s výhledem na Kutnou Horu či se zaposlouchat do uklidňující hudby ve vnitřní odpočívárně.