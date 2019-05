Titul mistra florbalové extraligy vozíčkářů vybojovali Štíři České Budějovice

Kutná Hora /VIDEO, FOTOGALERIE/ - Play off florbalové extraligy vozíčkářů se konalo v Kutné Hoře na Klimešce tři hrací dny, a to od 9. do 11. května. V této sezóně bojovalo o titul sedm týmů.

O putovní pohár se ve finálovém zápase utkaly týmy Tatran Střešovice a Štíři České Budějovice. Titul mistra extraligy si vybojoval tým Českých Budějovic, když porazil tým Střešovic 2:1. Cesta Štírů do finále vedla přes ostravské florbalisty, kteří padli po výsledcích 0:10 a 1:7. To druhé semifinále bylo o poznání dramatičtější, když nejprve Tatran prohrál s SKV Praha 2:4, aby následně vyhrál na samostatné nájezdy 4:3 a v rozhodující bitvě nejtěsnějším rozdílem 1:0. SKV pak zvládl duel o třetí místo, který ovládl poměrem 6:0. Na pátém až sedmém místě se seřadily celky Bulldogs Brno, New Era a SKH Meteor Plzeň.

