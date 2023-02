Top akce na Klimešce se je tady. Volejbalové Final Four se hraje tento víkend

Po třech letech se od soboty 25. 2. do pondělí 27. 2. sjede do Kutné Hory velký volejbalový cirkus s názvem Final Four Chance Českého poháru. Mezi nejlepší čtyřku pohárového pavouka se dostaly týmy ČEZ Karlovarsko, VK Jihostroj České Budějovice, VK Dukla Liberec a Black Volley Beskydy.

