Florbalové áčko mužů FBC Kutná Hora předvedlo podobný zápas jako minulý týden proti Říčanům, kdy prohrálo důležitou třetí třetinu. V tomto divizním zápase tomu bylo stejně, kdy domácí prohrávali na své palubovce s rezervou Královských Vinohradů jen o dva góly, v poslední třetí části ale inkasovali třikrát.

Z florbalového utkání divize mužů Kutná Hora - Panthers Praha Boys U23 (7:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

FBC Kutná Hora – Královské Vinohrady B 3:7

První i druhá hrací část byla vcelku vyrovnaná. Až na větší míru vyloučení na kutnohorské střídačce zápas probíhal v pořádku. To poslední část již tradičně rozhodla. V ní se nejdřív nechali hráči Kutné Hory vyloučit, poté si vzali oddechový čas a poté skórovali. Do této chvíle bylo vše v pořádku. Pak ale přišel zvrat. Kutnohorští inkasovali v závěru třetiny v rozmezí tří minut tři góly. Poté následovalo vyeskalování vzájemných sporů mezi týmy. Rozhodčí tedy rozdali dva dvouminutové tresty za nesportovní chování. Tím celé utkání také skončilo. Kutná Hora si nakonec odnáší porážku a stagnaci na šestém místě divizní tabulky. Hráčem utkání byl vyhlášen zraněný Jiří Petrásek.

„Těžko jsme se dostávali do obrany soupeře. Hosté nebyli tolik aktivní jako v předchozím utkání. Bohužel jsme neproměňovali šance a neměli jsme tak silný tlak do brány. V poslední třetině jsme měli slušnou přesilovku, i hra v šesti se nám celkem dařila a tempo se od nás zlepšilo. Přesto netrefené branky, několik tyček a obdržené branky do prázdné,“ uvedl po utkání kutnohorský trenér na webových stránkách klubu Adam Rowe.

„V první řadě chceme poděkovat soupeři za férové utkání a skvělou pořadatelskou službu. Očekávali jsme na palubovce tvrdé utkání plné osobních soubojů, což se naplnilo beze zbytku. Bohužel florbal tím hodně trpěl, i přesto jsme se zodpovědným výkonem spokojeni, nakonec zaslouženě bereme tři body. Přejeme soupeři hodně štěstí do zbytku sezony včetně play up,“ řekl vedoucí hostujícího mužstva Viktor Vondra.

Branky: 10. Michal Trník, 12. Martin Zelený, 49. Michal Trník - 9. Jan Švejda, 14. Štěpán Švejda, 16. Jan Švejda, 36. Matyáš Cvejn, 56. Dominik Záň, 57. Štěpán Švejda, 59. Jan Švejda. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Třetiny: 2:3, 0:1, 1:3.