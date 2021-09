Celý svůj život zasvětil fotbalu. A ocenění bere jako odměnu za svoji práci. „Jsem hrozně rád, hodně si tohoto ocenění vážím. Věnuji fotbalu spoustu času i úsilí. Takže mě opravdu potěšilo, že jsem takovou cenu dostal,“ uvedl téměř třiasedmdesátiletý bafuňář. „Je to ocenění mé dlouholeté práce.“

Přestože je mu je přes sedmdesát let, stále hledá nové výzvy, stále je hodně aktivní. „Fotbal je moje celoživotní láska a koníček. Je to něco, co mě pohání. Funkcionář musí být stále napřed, takže řeším pořád nové úkoly, nové pokyny. A to mě žene vpřed,“ říká Vladimír Šturm.

V klubu Bílé Podolí pracuje od roku 2009, o dva roky později se stal předsedou oddílu. A tím je dodnes. Stejně jako předsedou STK v Okresním fotbalovém svazu Kutná Horaa zároveň místopředsedou svazu. „Když jsem skončil v OFS Kolín, přešel jsem do Kutné Hory. V Kolíně jsem padesát let žil,“ uvedl Vladimír Šturm, který po vojně pracoval jako konstruktér ve firmě TONA Pečky a později v plynárenském provozu. „Mám technické vzdělání,“ přidal fotbalový nadšenec.

Fotbal hrál od svých deseti let. Nejprve za AFK Kolín, kde šel od žáčků přes dorost až mezi dospělé. „V té době se začal formovat slavný tým AFK a jeho slavná éra a já jsem se mezi hráče A-týmu nedostal,“ zavzpomínal Šturm. „Odešel jsem hrát fotbal do Velimi, kde jsem zůstal několik sezon.“

Na několik let ale také svoji sportovní a hlavně fotbalovou činnost přerušil. „Začal jsem stavět a bylo na pár let po fotbale,“ podotkl Šturm.

Jenže jeho vášeň k fotbalu byla tak silná, že se zase vrátil. „Spoluobnovoval jsem klub Stadion Kolín. Dali jsme to tam znovu dohromadya po revoluci převzali i ten název, který byl volný. Funkcionařil jsem tak do roku 2005, kdy jsme činnost ukončili. Do svých dvaačtyřiceti let jsem fotbal ještě hrál. No a pak jsem nastoupil do STK, kde jsem se za čtyři roky stal jeho předsedou,“ přidal šéf Bílého Podolí.

Jeho práci pro fotbal vyzdvihl také předseda OFS Kutná Hora Jan Ďoubal.

„Toto ocenění je pocta člověku na svém místě, který si ji absolutně zaslouží. Jsem rád, že pokračuje v práciv novém složení výkonného výboru. Už před volbami byla moje priorita, aby dál zůstal. Někteří mluví o tom, jak se ten fotbal či funkce či práce pro fotbalové prostředí mají dělat. A někdo mluví, někdo dělá, a to je Vladimír,“ přidal svůj postřeh šéf svazu.