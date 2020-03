Kutnohorská atletka dlouhodobě žije a trénuje v Praze. V době koronavirové krize se vrátila zpět do Kutné Hory k rodičům. Musela si s sebou vzít i různé tréninkové prvky. „Připravuji se, co mi prostor dovolí,“ usmívala se Aneta Morysková a blíže specifikovala: „Dovezla jsem si domů činku, medicinbal, expandery a podobné věci. V Kutné Hoře mám místo na zahradě a máme doma větší pokoj, který teď nikdo nevyužívá, takže posilovnu zvládnu i bez strojů doma.“

Moryskové nahrává i fakt, že teprve začala příprava na letní sezonu. „Většinu objemových věcí zatím zvládám venku v přírodě. Mám i kousek od baráku naměřenou většinu úseků. Největším a nejdůležitějším problémem je samotné skákání, vzhledem k tomu, že sportoviště jsou zavřená, musím to zatím vydržet bez tyčky, pouze s imitačními cviky.“

V Praze se Kutnohoračce zůstávat nechtělo. Vše je tam podle ní složitější: „Na stadion se nedostanu a například ve Hvězdě i ve Stromovce, když je trochu hezky, je plno lidí. Navíc vše více kontrolují. Třeba hlavně nošení roušek, a když jdete běhat kopce, nebo nějaké úseky, je to na udušení. Proto jsem radši někde úplně mimo lidi, v klidu, kde můžu šátek alespoň na chvilku sundat. V Kutné Hoře trénuji sama, trenér zůstal s ostatními v Praze.“

Se zrušenými akcemi nemá zatím Aneta Morysková větší problém. „Přípravné období začalo začátkem března a první závod plánujeme někdy v půlce května, vše bude záležet na aktuální situaci. Co se nás bude pravděpodobně týkat, je zrušení soustředění na Kanárech, kde jsme měli být v půlce dubna,“ litovala.

Hodně se nyní diskutuje o olympiádě v Tokiu. Jaký názor má kutnohorská tyčkařka? „Samotná olympiáda asi rozdělí lidi na dva tábory. Na jednu stranu je to velká akce, tam všichni roky směřují vrchol své kariéry, a to je něco, co je pevně dané z mnoha různých hledisek. Ale na druhou stranu, situace kvůli koronaviru je v některých zemích velmi špatná a karanténa v některých případech stoprocentně omezuje přípravy sportovců, takže je těžké hledat to nejlepší řešení. Asi logické řešení by bylo olympiádu posunout, ale to si v tuhle chvíli nedokážu představit. Stejně, jako že by se olympiáda měla uskutečnit bez diváků. Pořádání olympiády v řádném termínu ovlivní především nominace, už teď je zrušena většina akcí, sportovci nemohou vycestovat apod. Kvalifikační podmínky nebudou pro všechny rovnocenné. Bude to velmi těžké rozhodnutí,“ odpověděla Morysková.