Přidalo se i sdružení Wild beim Wild, které podalo trestní oznámení ve Švýcarsku. Tentokrát nejsou na paškále primárně obě ženy, ale Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a Mezinárodní jezdecká federace (FEI). Jsou viněny z porušování práv zvířat.

Celý případ se pochopitelně řeší i v Česku. Tady se nad ním však kroutí hlavou. „Nevím, jestli lidé, kteří za tím stojí, jezdí na koních. Trestní oznámení a obžaloby jsou přehnané. Při dostizích žokejové pobízejí koně mnohem razantněji,“ uvedla Lucie Grolichová, která pracuje ve funkci generálního sekretáře pětibojařského svazu.

K čemu v Tokiu vlastně došlo? Schleuová měla šanci na čelní umístění. Ovšem pro parkur si vylosovala neposlušného koně jménem Saint Boy. Vzpouzel se a nechtělo se mu skákat.

Medaile se začala vzdalovat. Ve střední části parkuru se závodnice v pláči snažila zvíře pomocí bičíku a ostruh přimět k poslušnosti. Trenérka ji nabádala, aby koně udeřila. Sama pak do něj strčila. Nic platné to ale nebylo. Schleuová skončila v poli poražených a navíc propukl skandál.

Světová unie moderního pětiboje (UIPM) vyloučila trenérku z her. Obě ženy však popřely, že by se ke koni chovaly nad rámec pravidel. UIPM nicméně uvedla, že začala pracovat na opatřeních, která mají zlepšit podmínky koní a bezpečí jezdců.

Její zástupci budou o problematice diskutovat s kolegy z jezdecké federace FEI.

Kdo jezdí na koni, zná práh citlivosti

Zásadná otázka je přesto na stole. Došlo při olympijském klání k týrání ušlechtilého zvířete? „S Annikou jsem ještě závodila, a vím, že nejezdí špatně. Podle mě to celé vzniklo chybou organizátorů nebo majitele koně, který nereagoval normálním způsobem,“ líčila Lucie Grolichová.

„Mohl být nevhodný pro pětiboj, protože neuměl přijmout cizího jezdce, což se pro pětiboj vyžaduje. Tomu napovídá skutečnost, že problémy se Saint Boyem měla i Ruska, která s ním jela před Annikou. Mohl být vystresovaný i z toho, že nebyl zvyklý na větší otevřený prostor. Spolupráce mezi jezdcem a koněm jednoznačně nefungovala,“ pokračovala bývalá úspěšná pětibojařka.

Reakci jezdkyně a trenérky nepovažuje za týrání zvířat. „Kdo jezdí na koni, zná práh citlivosti a ví, kdy by byla pobídka bolestivá. Jezdec ale musí být razantní. Jinak kůň na povely nezareaguje a parkur nepřeskáče. Trenérka si neměla dovolit popohnat koně šťouchnutím pěstí, ale určitě nešlo o týrání,“ vysvětlila trojnásobná mistryně světa.

Podobný problém s koněm měl také David Svoboda na OH 2008 v Pekingu, kde startovala i Grolichová. „Bylo mokro a jeho kůň se parkuru bál. Když David po pádu vstal, pozdravil a řekl koníkovi, jdeme,“ zavzpomínala.

„Kdyby tohle udělala Annike, nikdo by jí nic nevyčítal. Přitom už měla po předchozích chybách velkou ztrátu, takže by nahoře stejně neskončila. Myslím, že to psychicky nezvládla, rozplakala se a dál to zkoušela. To jediné bych jí vytkla. Neposlušného koně nelze přesvědčit bičíkem. Má blok a nedá to,“ dodala.