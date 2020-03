Sebastien je velký sportovec. Bez pohybové aktivity nemůže být ani jeden den. Jak se ale vypořádal s vládními omezeními? „Aktuální situaci beru jako odpočinkové období, které je občas taky potřeba. Navíc jsem si při trénování doma zase poranil palec na noze, takže se alespoň zahojí,“ hledal pozitiva Sebastien Macháček.

„Jinak si ráno většinou pospím a potom dopoledne dělám veškeré věci do školy. Máme jich docela dost, takže někdy zaberou více času. Odpoledne si chodím alespoň na hodinu zacvičit do tělocvičny, kterou mi táta udělal ve sklepě,“ popsal svůj denní program.

Venku se dá i běhat, ovšem s rouškou. Taková aktivita však Macháčka vůbec neláká: „Já moc nechodím běhat ani normálně. Nemám běhání vůbec rád. Na fyzičku mi zatím úplně stačí tréninky, které jsou hodně výživné, a hlavně po těch v Pardubicích jsem úplně KO. Trochu běhám jen v létě přes prázdniny, když je méně tréninků. A teď mám vlastně super výmluvu.“

Školu doma zvládá. Ale na televizní výukové programy se nedívá. Vlastní učitelé jim dávají dost zabrat. „Učení je u mě naštěstí úplně v pohodě a zvládám ho zatím bez problémů i doma,“ oddychl si mladý bojovník. „Učitelé nám posílají výukové materiály elektronicky do systému Bakaláře a my jim teď budeme zase zpátky posílat referáty a různé úkoly.“

Při pomyšlení, že by musel do školy i během letních prázdnin ho poléval studený pot. „Na takovou možnost nechci ani myslet, že by mohla nastat. Nic jiného by mi nezbylo, ale je to hrozná představa,“ smál se Macháček.

Jenom trénovat sám doma s tátou není ono. Kamarádi Macháčkovi hodně chybí. I zavřené tělocvičny. „Trénování a lidi z týmů mi chybí strašně moc. V obou oddílech, kam chodím (pozn.: Macak’s gym Pardubice a Ju-jutsu Kolín), jsou super trenéři a bezva lidi. Nejvíc mě štve, že se zrušily veškeré turnaje. Velmi jsem se těšil na Světový pohár do Maďarska, kde jsem chtěl obhájit loňské zlato. Ale chápu to,“ konstatoval Sebastien.