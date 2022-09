Nejprve do startovních bloků zaklekl Michael Udovenko a z úvodního rozběhu na 100 m překážek suverénně postoupil do finále. V něm si vytvořil skvělý osobní rekord časem 13,68 s a obsadil 4. místo, pouhou 0,01 s od bronzové medaile. Skvělý výkon na překážkách stál Michaela hodně sil, a tak jeho další závod na 300 m skončil 23. místem a časem 40,61 s. V závěru programu ještě nastoupili do štafetového běhu na 4 x 60 m Matouš Macháček, Richard Středa, Jakub Horáček a Michael Udovenko a obsadili 19. místo časem 29,83 s.