„Napoprvé jsem vydržel ve vodě půl minuty. Je to něco jiného než sprcha. Říkal jsem si, že už tam v životě nepůjdu,“ smál se při vzpomínce Antonín Novotný. Bývalý trenér fotbalistů Uhlířských Janovic.

Tondo, uhlířskojanovické otužování už nějaký čas sleduji na sociálních sítích. Kdo a kdy s tím začal?

Začal s tím syn, který loni v zimě začal chodit na koupaliště. Já jsem se k němu přidal. Začali jsme od září 2019 studenou sprchou. Před Vánoci pak syn začal chodit na koupaliště. Zkusil jsem to také a od té doby chodíme pravidelně. Chodili jsme se otužovat sami, až v roce 2020 se k nám přidali další lidé.

Jak se na vás ostatní lidé dostali?

Začali jsme se otužovat veřejně. Udělali jsme veřejnou událost na Facebooku. Poprvé přišlo asi patnáct otužilců a asi dvacet diváků. Bylo to pěkné. Pokračovali jsme v tom a začalo chodit více a více lidí.

Rekrutovali jste také někoho z řad diváků?

Ano, jasně. Přišli se podívat, vyzkoušeli si to a příště se přišli otužovat. Zkusili to i lidé, kteří se nikdy předtím neotužovali. Zkrátka do koupaliště vlezli.

Jaký byl pro vás prvotní impuls? Proč jste doma začali se studenými sprchami?

Hledal jsem vhodnou regeneraci po fotbale. Řekli jsme si, že zkusíme sprchu, která je i po ránu dobrá. Krásně vás to nabudí na celý den. Ranní sprcha je úplně skvělá, to mohu potvrdit. Dáváme ji fakt každý den. Někdy je to těžké, když je člověk z práce rozlámaný, ale po dvouminutové sprše je to paráda.

Co vás přimělo posunout otužování o level výš a jít ven na koupaliště?

Prostě jsme to chtěli zkusit, když jsme viděli otužilce v televizi. (smích) Hodně rad jsme našli mezi otužilci na Facebooku. Napoprvé jsem vydržel ve vodě půl minuty. Je to něco jiného než sprcha. Říkal jsem si, že už tam v životě nepůjdu. (smích) Ale za týden jsem to zkusil znovu a bylo to mnohem lepší. Nyní vydržím déle.

Kolik vydržíte ve studené vodě?

Nejvíce jsem dal patnáct minut. Nyní má voda dva stupně, což je tak na pět minut. Nejvíc šest.

Používáte kulicha nebo něco na chodidla?

Ano. Někteří mají kulicha. Já nepoužívám nic. Akorát plavky. (smích) Manželka má i neoprenové rukavice.

Koukám, že se chytla celá vaše rodina.

Je to tak. Manželka nám říkala, že jsme blázni. Že by do vody nikdy nevlezla. Pak se začala sprchovat studenou vodou a rázem chodí na koupaliště s námi.

Potvrdil byste, že otužování má blahodárné účinky na zdraví, mysl a celkový pocit?

Určitě. Co se otužuji, tak jsem nebyl vůbec nemocný. Nepociťuji žádné nachlazení. Vždy jsem měl na podzim rýmu a nyní nic. Musím zaťukat, že to je super.

Viděl jsem, že pořádáte i otužovací pochody. O co jde?

Tím, že se nás začalo scházet více, tak jsem mezi mladými kluky navrhnul, že bychom mohli vyzkoušet otužování vzduchem. Napoprvé nás vyrazilo dvanáct. Dá se to vydržet lépe než voda.

Kolik kilometrů ujdete?

Šli jsme čtyřikrát a nejvíce jsme ušli patnáct kilometrů, kdy byly dva stupně pod nulou. Jinak chodíme kolem osmi kilometrů.

Co je při chůzi nejhorší?

Asi když fouká vítr. Pokud svítí sluníčko, tak je to dobré. Člověk se při chůzi rychle zahřeje. Když se jde v partě, tak je sranda a kecá se. Navíc se u toho musí správně dýchat do břicha. Dýcháním se člověk musí uklidnit a nemyslet na to, že mu je zima. Jak začnete myslet na chlad, tak zmrznete.

Otužování je nyní celosvětově oblíbené i díky Wim Hofově metodě. Inspiroval jste se od něj?

Také. Dostal jsem knihu k Vánocům. Jsem někde v půlce. Zkouším jeho metodu dýchání. Je to zajímavé. Nevím ale, zda to dělám správně. Rád bych si zaplatil nějaký kurz. Láká mě to. Ve vodě zkoušíme jeho metodu, že jste v podřepu, dáte si ruce na stehna a ty vám nemrznou. Je to pravda a funguje to. Jakmile je sundáte ze stehen a začnete plavat, tak okamžitě ruce tuhnou. Vrátíte je zpět na stehna a zase nemrznou.

Chodíte pravidelně na koupaliště?

Ano, každou neděli ve dvě hodiny. V současné chvíli už nic neorganizujeme a nesvoláváme, kvůli vládním opatřením. Kdo přijde, ten přijde. Je to individuální.

Máte před sebou nějakou další otužovací výzvu? Vídám třeba polonahé lidi na horách.

Přesně tak. Chtěli bychom na jaře vyjít v kraťasech Sněžku. Kluci to chtějí zkusit.

Pokud by byl nějaký zájemce, který by se chtěl otužovat s vámi, dokážete mu do začátku poradit? Co dělat a čemu se naopak vyvarovat?

Určitě bych mu poradil, ale nemůže dotyčný čekat, že se po prvním koupání bude cítit úplně skvěle. Tělo si musí zvyknout. Je to trénink. Musíte vědět, jak dýchat. Máme tam i fotbalisty, kteří přijdou, skočí do vody, zařvou si a vylezou ven. To je taková sranda, ale není to ono.

Jaká je optimální doba pro otužování ve vodě?

Je to hodě pocitové. Jakmile už tuhnou prsty, měl byste vylézt. Nezůstávat déle a lámat rekordy. To není důležité. Když se člověk cítí dobře, vydrží déle. Po vylezení z vody je dobré si zacvičit a prokrvit tělo. Já se před vstupem do vody i protáhnu. Wim Hof doporučuje dýchání.