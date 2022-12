V sobotu 3. prosince od 19 hodin bude soupeřem Dnipra tým TJ Ostrava, který se krčí na devátém místě tabulky Uniqa extraligy. Poté se Ukrajinky odeberou k prvnímu zápasu v CEV Champions League do Itálie, aby ve čtvrtek 15. 12. od 17 hodin přivítaly na Klimešce brněnské Šelmy. Hned v sobotu 17. 12. od 19 hodin hostí mladý tým trenéra Petkova TJ Sokol Frýdek–Místek.

Highlightem prosincového programu na Klimešce je úterý 20. 12. Do České republiky se po několika letech díky SC Prometey Dnipro vrací to nejlepší, co může svět v ženském volejbalu vidět a zažít - Champions League Volley Women. Dnipro ve svém druhém zápase v Lize mistryň změří síly s francouzským mistrem uplynulé sezony a držitelem Francouzského poháru Volero Le Cannet. Tým z Provence aktuálně okupuje až 5. místo tabulky Ligue A, nejvyšší ženské volejbalové soutěže ve Francii.

Ukrajinky si neodpočinou ani mezi svátky, v pátek 30. 12. od 17 hodin dostanou šanci vrátit porážku 1:3 z prvního vzájemného zápasu pražskému Olympu.

„Přijďte se podívat na špičkový ženský volejbal a podpořit ukrajinské hráčky v nejvyšší české soutěži i Lize mistryň,“ zve diváky do hlediště Michal Vavák.