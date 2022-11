Většina ukrajinských hráček je členem i národního týmu, a tak se očekávají poměrně snadné zápasy v základní části i v nadstavbě Uniqa extraligy, do které je ukrajinský tým v sezoně 2022/23 nasazen. Celkem Prometey odehraje v základní části dvacet zápasů, polovinu z nich v kutnohorské sportovní hale. Termíny nadstavby ještě nejsou známé, ale od poloviny ledna do konce března by to mělo být deset zápasů, opět s polovinou z nich hraných na Klimešce.