Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ – Tohle futsalové soutěže nepamatují. Tedy alespoň ne na ligové úrovni. Mladoboleslavské Malibu se ve druhé lize Západ rozešlo s Rapidem Ústí nad Labem bez branek.

Skutečně! Týmy, které v úvodních třech kolech nastřílely v průměru po šesti gólech (neporažení hosté ještě o něco víc), tentokrát zůstaly s proměňováním šancí na nule. Podle ohlasů z domácího tábora se i bez obvyklého koření hrál zajímavý, dokonce strhující zápas.

„I když gól nepadl, tak se diváci ani chvilku nenudili, pořád se něco dělo. Když to nebyly šance, které skvěle vychytali oba brankáři, tak bylo na hřišti i dost emocí. A bylo to drama do poslední vteřiny. Takže sice nula-nula, ale jinak reklama na futsal,“ popsal zápas s netradičním výsledkem Roman Dvořáček, asistent trenéra Malibu.

Domácí svůj sedmý bod v ročníku z nejhubenější možné plichty berou všemi deseti. Už proto, že jim rozhodčí v závěrečných vteřinách zřejmě odpustili penaltu za hraní rukou. V opětovné otevření střeleckých stavidel pak doufají hned v dalším kole, v němž se představí na palubovce Mělníka B, jednoho ze dvou týmů nadále čekajícího na první zisk.