„Úplná paráda. Zápas se mi líbil. Na to, že se futsalová liga nyní nehraje, tak Češi utkání zvládli skvěle po taktické stránce. Jinak to nešlo. Chorvati byli individuálně lepší, ale na naší straně stálo štěstí,“ radoval se Mukařovský, který při penaltách věřil brankářovi Vahalovi. Ten jeho důvěru nezklamal a tři z nich chytil.

Do Litvy by chtěli Kutnohoráci, v čele s Mukařovským, vyrazit fandit. Pokud to tedy koronavirová situace dovolí. „U nás je málo kolektivních týmů, které by postoupily na mistrovství světa. Rádi bychom se spoluhráči vyrazili podpořit český tým.“

Kutnohoráci loni postoupili do krajského přeboru, ale soutěž jim ještě nezačala. „Dostal jsem informace, že se může začít třeba po Novém roce. Sezona by byla uznatelná, pokud se odehraje polovina zápasů. Nás je momentálně v krajském přeboru deset,“ líčil David Mukařovský a navázal: „Soutěž nejde moc natahovat. Obzvlášť nevíme, jak nám to bude vycházet s velkým fotbalem. Přeci jen to cestování už je složitější.“ Pokud by se hrálo i během fotbalového jara, tým by NPC poskládalo, ale dle trenéra by asi trpěla kvalita hry.

Sportovní haly jsou pro amatéry stále zavřené. Stihli kutnohorští futsalisté nějaký trénink před začátkem restrikcí? „Chtěli jsme začít v září, ale kvůli fotbalovým soutěžím jsme termín tréninků odsouvali. Nakonec jsme stihli jen jeden trénink. Asi nějakou dobu potrvá, než se do futsalu zase dostaneme. Po jednom tréninku na tvrdém povrchu nás hodně bolely nohy. Navíc hýbe se asi jen třetina týmu. Někdo si jde zaběhat, někdo vytáhne kolo, ale zbytek se fláká,“ smál se Mukařovský.