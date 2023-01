Podle výsledku je zřejmé, že jeho příprava v Austrálii probíhá podle představ. „Tak samozřejmě, ale i tento poměrně dobrý výsledek ukázal, že mám před sebou hodně dřiny hlavně po mentální stránce,“ nechce se nechat ukolébat druhým místem.

Jak to tak vypadá, tréninkový proces je na správné cestě. „Ano, v tréninku budu dělat jen kosmetické úpravy jako třeba zavedení více běhů ve vysoké intenzitě nebo třeba plavání v oceánu,“ nastínil jednadvacetiletý student trenéřiny.

Jelikož šlo o mistrovství, konkurence při závodě byla dost velká. „Já ty kluky osobně neznám, ale je to to nejlepší, co může v kategorii do třiadvaceti let Austrálie nabídnout,“ řekl Stránský.

A co ho čeká v dalších dnech či týdnech? Na co se především zaměřují? Teď přijde na řadu zasloužený odpočinek a trocha volnějšího režimu. „Teď si po sezoně chvíli odpočinu, dám si Nuttelu a všechno to jídlo, co jsem do teď nemohl. Potom mě čeká ještě pár menších závodů tady v Austrálii a pak bude moje příprava směřovat na Český pohár v triatlonu,“ nastínil své další plány kutnohorský závodník.