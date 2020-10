Příprava na zápas nebyla v Čáslavi ideální. Trenér Jakub Svoboda neměl moc hráčů. Z A týmu jen devět, zbytek doplnili hráči z dorostu. „K dlouhodobým absencím v podobě Mráze, Vančury a Klepala, přibyl Richard, do zápasu jsem neměl k dispozici ani Mlynku s Kurkou, dále pak Netušila, Šmejdu a Hejného, navíc Váňa na lavičce nemohl do utkání nastoupit. Z těchto hráčů bychom mohli poskládat druhou jedenáctku,“ vyjmenoval trenér.

Od začátku se tedy Čáslavští zaměřili na obrannou fázi hry. „V prvním poločase se hosté dostali do dvou šancí. Po jedné z nich se míč po rohovém kopu ocitl na brankové čáře, ale zachránil nás Bašek. My jsme měli nějaké náznaky, ale v situacích, kdy jsme mohli soupeře potrestat, jsme nebyli přesní. V poločase jsme byli nuceni opět střídat. Tomáš Kopp dostal míčem do obličeje a dvacet minut si stěžoval na rozostřené vidění. Doufám, že bude v pořádku,“ přál si Svoboda.

Čáslavský trenér mohl po přestávce sledovat další dvě šance svého týmu. Hannich ani Král ale neslavili. „Hosté však i nadále byli na míči. Nakonec nás po nenápadném centru ze strany potrestali,“ líčil Jakub Svoboda a pokračoval: „My jsme prakticky vzápětí přeskupili sestavu. O chvilku později šel sám ze strany na bránu Bašek, trefil ale jen tyč. Následně prokličkoval hostující obranou Čuchal, narazil si s Ronovským a Hannich na zadní tyči uklidil míč do prázdné brány. V penaltovém rozstřelu jsme byli opět stoprocentní a bereme dva body.“

Čáslavští tak v nelehké situaci obrali silného soupeře o dva body. „Chtěl bych klukům vyseknout poklonu. Nejenom, že řada hráčů nemohla do zápasu nastoupit, ale i další, co se v základní sestavě objevili, tak sice v poslední době moc netrénovali, ale zápas zvládli skvěle! Můžu tentokrát vyzdvihnout Trekovala, poděkuji Kořínkovi, který před čtrnácti dny začal znovu trénovat, Jelínek šel do zápasu prakticky bez tréninku a klobouk dolů před kluky z dorostu. Sedmnáctiletý Fišr a osmnáctiletý Tůma to zvládli výborně. Jsem po dlouhé době nadšený z přístupu všech kluků, a za to jim děkuji,“ dodal kouč Čáslavi.

Čáslav – Vysoké Mýto 2:1pk (0:0, 81. Hannich – 74. Kopřiva). Rozhodčí: Doubek. Čáslav: Barták – Jelínek (77. Tůma), Trekoval, K. Petrů, Hannich – Čuchal – Strnad, Bašek (90. Čáp), Kopp (46. Král), Kořínek (74. Fišr) – Ronovský. Trenér Jakub Svoboda.